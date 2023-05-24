Сейчас все стабильно, но...: чего украинцам ждать от курса доллара в июне

Эксперты сделали прогноз по курсу доллара на июнь

Ситуация на валютном рынке Украины в июне будет стабильной и не будет отличаться от той, что была в мае. Курс доллара будет держаться на уровне 37 гривен с колебаниями в пределах 50 копеек.

Такой прогноз сделали заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса и руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий. Об этом пишет 24 канал.

"Сейчас все стабильно. Однако, если появятся факторы, которые увеличат спрос или предложение, сможем увидеть какие-либо изменения. Впрочем, потенциальных предпосылок для этого сейчас нет", — сказал Фурса.

По его словам, причина "штиля" не валютном рынке — отсутствие потенциальных факторов, которые могут изменить текущую ситуацию.

В свою очередь Александр Паращий подчеркнул, что на стабильность курса влияют сразу несколько факторов, в частности:

функционирование зернового коридора;

продолжение действия валютных ограничений НБУ.

"Оттока валюты у нас по финансовым операциям не будет. Экспорт, скорее всего, будет на относительно высоком уровне. Соответственно, спрос на доллар будет относительно низким. Таким образом, пока нет признаков, чтобы ситуация как-то изменилась по сравнению с тем, что имеем сегодня", — отметил он.

Также Паращий добавил, что стабильность на рынке будут обеспечивать и другие факторы:

постоянный приток валюты от финансовых партнеров Украины;

продолжение финансовой и военной помощи стране;

стабильный рост золотовалютных резервов.

"В июне, скорее всего, курс будет в районе около 37 гривен за доллар. Плюс-минус 50 копеек", — подытожил эксперт.

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня, 24 мая, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 37,10 грн (покупка) и 37,60 (продажа). Наличный курс — 37,41 (покупка) и 37,48 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что эксперт Олег Гетман сделал прогноз по курсу доллара в Украине на начало лета и объяснил, произойдут ли значительные изменения на валютном рынке.