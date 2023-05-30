Что будет с долларом летом: украинцам озвучили плохой и хороший сценарии

Эксперты озвучили прогноз по курсу доллара на летом

В последние дни мая ситуация на валютном рынке Украины остается стабильной, однако летом она может измениться. В таком случае наличный курс доллара может взлететь и достичь 40 гривен.

Такой прогноз сделала глава совета Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова. Об этом пишет 24 канал.

По ее словам, одной из причин, по которой курс доллара может вырасти, это возврат довоенных ставок НДС на топливо в 20%. Возвращение с 1 июля довоенной системы налогообложения топлива приведет к росту его импорта по так называемым "старым" ценам. Это в свою очередь увеличит спрос на доллар.

"Однако значительные курсовые изменения и тогда ожидать не стоит. Курс в ближайшие два месяца будет колебаться в пределах 38–40 гривен за доллар", — сказала Коробкова.

В то же время экономический эксперт Борис Кушнирук считает, что спрос на валюту, наоборот, может сократиться. А причиной тому может стать также топливо, но только в данном случае речь идет о сокращении его потребления.

"Все топливо мы импортируем. Если оно вследствие налогообложения вырастет в цене, спрос на него может сократиться. Соответственно, спрос на валюту, необходимую для приобретения нефтепродукта, тоже сократится", — подчеркнул экономист.

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня, 30 мая, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 37,22 грн (покупка) и 37,55 (продажа). Наличный курс — 37,40 (покупка) и 37,49 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцам рассказали, произойдут ли серьезные колебания на валютном рынке этим летом или ситуация будет оставаться стабильной, как и в мае.