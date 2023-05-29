Курс будет стабильным, но есть одно но: чего ждать от доллара в июне

Эксперты дали прогноз по курсу доллара на первый месяц лета

В июне ситуация на валютном рынке Украины будет схожа в той, что была в мае. Однако есть факторы, которые могут повлиять не изменение курса доллара в первый месяц лета.

Такой прогноз сделал заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса. Об этом пишет 24 канал.

По его словам, в июне курс доллара в Украине будет на уровне 36,5 – 37,5 гривны. Пошатнуть ситуацию могут факторы, которые увеличат спрос или предложение на рынке. На данный момент говорить об их потенциальном возникновении нет никаких оснований.

При этом Сергей Фурса отмечает, что в начале лета наличный курс не упадет ниже официального. Ожидать их уравнения также не стоит.

"Вряд ли этого стоит ожидать. Наличный курс и так близко подошел к официальному", – говорит Фурса.

В то же время руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий прогнозирует, что курс доллара в Украине в июне будет в пределах 37 гривен. Коридор колебаний будет составлять 50 копеек – как на рост, так и снижение.

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня, 29 мая, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 37,25 грн (покупка) и 37,65 (продажа). Наличный курс — 37,35 (покупка) и 37,48 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что экономист Владимир Дубровский считает, что курс доллара в Украине может измениться к лету и назвал главные причины.