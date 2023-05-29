Курс буде стабільним, але є одне але: чого чекати від долара в червні

Експерти дали прогноз щодо курсу долара на перший місяць літа

У червні ситуація на валютному ринку України буде схожою на ту, що була в травні. Однак є фактори, які можуть вплинути на зміну курсу долара в перший місяць літа.

Такий прогноз зробив заступник директора з торгівлі цінними паперами Dragon Capital Сергій Фурса. Про це пише 24 канали.

За його словами, у червні курс долара в Україні буде на рівні 36,5 – 37,5 гривні. Похитнути ситуацію можуть чинники, які збільшать попит чи пропозицію над ринком. На цей час говорити про їхнє потенційне виникнення немає жодних підстав.

При цьому Сергій Фурса зазначає, що на початку літа готівковий курс не впаде нижче за офіційний. Чекати на їх рівняння також не варто.

"Навряд чи цього варто очікувати. Готівковий курс і так близько підійшов до офіційного", — каже Фурса.

Водночас керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращий прогнозує, що курс долара в Україні в червні буде в межах 37 гривень. Коридор коливань становитиме 50 копійок – як зростання, і зниження.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 29 травня, середній курс долара в українських банках перебуває на рівні 37,25 грн (купівля) та 37,65 (продаж). Готівковий курс — 37,35 (купівля) та 37,48 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що економіст Володимир Дубровський вважає, що курс долара в Україні може змінитися до літа та назвав головні причини.