"Ситуація буде напруженою": в "Укренерго" розповіли, чи будуть влітку знову відключати світло

Відключення світла — це крайній крок по пріоритетності, який використовують для того, щоб збалансувати та зберегти енергосистему цілісною

Влітку ситуація в Україні буде напруженою з погляду балансу в енергосистемі, але українцям обіцяють робити все можливе, щоб їм знову не довелося зіткнутися із відключеннями світла.

Про це голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив у ефірі "Радіо Свобода".

"Відключення споживачів, які ми бачили взимку, — це останній крок щодо пріоритетності, який ми, як оператор енергосистеми, можемо зробити, щоб збалансувати та зберегти енергосистему цілісною", — зазначив він.

За словами Кудрицького, є інші інструменти, які дозволяють уникнути відключень світла. Так, Україна може імпортувати електроенергію із Європи. А також можуть бути включені додаткові потужності, що генерують, наприклад ті, які використовують природний газ.

Глава правління пояснив, що ТЕЦ влітку використовуються мало, але у разі потреби додаткову генерацію на газ.

"Тому я б не говорив про якісь невідворотні відключення або тим більше блекаути. Ситуація буде дійсно напруженою протягом літа з погляду балансу в енергосистемі, але ми будемо використовувати всі інструменти для того, щоб жодних відключень споживачів протягом цього періоду не допускати", — пояснив Кудрицький.

"Укренерго" намагатиметься уникнути відключень споживачів через дефіцит в енергосистемі. Але водночас проблеми зі світлом у будинках українців періодично можуть виникати через пошкодження у мережах. Йдеться про пошкодження розподільчої лінії електропередач або більш масштабну ситуацію, як, наприклад, 30 травня, коли без світла залишилося багато міст України. На той момент сталося відключення кількох магістральних ліній електропередачі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українців просять економити електроенергію у вечірні години. Тобто, з 19 до 22 години необхідно намагатися не включати одночасно потужні прилади, наприклад, пральну машину і бойлер.