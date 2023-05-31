"Ситуация будет напряженной": в "Укрэнерго" рассказали, будут ли летом снова отключать свет

Отключение света — это крайний шаг по приоритетности, который используют для того, чтобы сбалансировать и сохранить энергосистему целостной

Летом ситуация в Украине будет напряженной с точки зрения баланса в энергосистеме, но украинцам обещают делать все возможное, чтобы им вновь не пришлось столкнуться с отключениями света.

Об этом глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил в эфире "Радио Свобода".

"Отключение потребителей, которые мы видели зимой, — это последний шаг по приоритетности, который мы, как оператор энергосистемы, можем предпринять, чтобы сбалансировать и сохранить энергосистему целостной", — отметил он.

По словам Кудрицкого, существуют другие инструменты, которые позволяют избежать отключений света. Так, Украина может импортировать электроэнергию из Европы. А также могут быть включены дополнительные генерирующие мощности, к примеру те, которые используют природный газ.

Глава правления объяснил, что ТЭЦ летом используются мало, но в случае необходимости дополнительную генерацию на газ.

"Поэтому я бы не говорил о каких-то неотвратимых отключениях или тем более блекаутах. Ситуация будет действительно напряженной в течение лета с точки зрения баланса в энергосистеме, но мы будем использовать все инструменты для того, чтобы никаких отключений потребителей в течение этого периода не допускать", — объяснил Кудрицкий.

"Укрэнерго" будет пытаться избежать отключений потребителей из-за дефицита в энергосистеме. Но в то же время проблемы со светом в домах украинцев периодически могут возникать из-за повреждений в сетях. Речь идет о повреждении распределительной линии электропередач или же более масштабной ситуации, как, к примеру, 30 мая, когда без света остались многие города Украины. В тот момент произошло отключение нескольких магистральных линий электропередачи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцев просят экономить электроэнергию в вечерние часы. То есть, с 19 до 22 часов необходимо стараться не включать одновременно мощные приборы, к примеру, стиральную машину и бойлер.