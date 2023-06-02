Дерева виривало з корінням: Київ постраждав через сильну бурю (фото, відео)

Негода у Києві наробила багато бід

У п’ятницю, 2 червня, до столиці України прийшла справжня буря, яка наробила багато бід та залишила частину міста без електрики.

Як інформують київські telegram-канали, сильні пориви вітру подекуди викорчували дерева з корінням.

В інших місцях зламані стовпи впали на проїжджу частину, що призвело до пошкодження кількох автомобілів. Про постраждалих інформації наразі не надходило.

Буря у Києві

При цьому рятувальники попереджали городян про небезпечні умови та закликали не ходити під рекламними щитами та лініями електропередачі, а водіїв бути уважними на мокрій дорозі та дотримуватися швидкісного режиму. За даними синоптиків, пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду спостерігатимуться у місті до ночі.

Через негоду вже відомо про перебої зі світлом у Подільському та Святошинському районах столиці. Також відомо про відключення у Фастівському та Бучанському районах області.

Як повідомлялося раніше, в центрі Києва вдень на проїжджу частину впав ліхтарний стовп, що призвело до затримки кількох автобусів і тролейбусів. Падіння спричинило пошкодження двох автомобілів, проте обійшлося без постраждалих.