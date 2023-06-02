Дерева виривало з корінням: Київ постраждав через сильну бурю (фото, відео)
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Негода у Києві наробила багато бід
У п’ятницю, 2 червня, до столиці України прийшла справжня буря, яка наробила багато бід та залишила частину міста без електрики.
Як інформують київські telegram-канали, сильні пориви вітру подекуди викорчували дерева з корінням.
В інших місцях зламані стовпи впали на проїжджу частину, що призвело до пошкодження кількох автомобілів. Про постраждалих інформації наразі не надходило.
При цьому рятувальники попереджали городян про небезпечні умови та закликали не ходити під рекламними щитами та лініями електропередачі, а водіїв бути уважними на мокрій дорозі та дотримуватися швидкісного режиму. За даними синоптиків, пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду спостерігатимуться у місті до ночі.
Через негоду вже відомо про перебої зі світлом у Подільському та Святошинському районах столиці. Також відомо про відключення у Фастівському та Бучанському районах області.
Як повідомлялося раніше, в центрі Києва вдень на проїжджу частину впав ліхтарний стовп, що призвело до затримки кількох автобусів і тролейбусів. Падіння спричинило пошкодження двох автомобілів, проте обійшлося без постраждалих.