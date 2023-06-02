Деревья вырывало с корнями: Киев пострадал из-за сильной бури (фото, видео)

Непогода в Киеве натворила много бед

В пятницу, 2 июня, в столицу Украины пришла настоящая буря, которая наделала много бед и оставила часть города без электричества.

Как информируют киевские telegram-каналы, сильные порывы ветра местами выкорчевали деревья с корнями.

В других местах сломленные столбы упали на проезжую часть, что привело к повреждению нескольких автомобилей. О пострадавших информации пока не поступало.

Буря в Киеве

При этом спасатели предупреждали горожан об опасных условиях и призывали не ходить под рекламными щитами и линиями электропередачи, а водителей быть внимательными на мокрой дороге и соблюдать скоростной режим. По данным синоптиков, порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду будут наблюдаться в городе до самой ночи.

Из-за непогоды уже известно о перебоях со светом в Подольском и Святошинском районах столицы. Также известно об отключениях в Фастовском и Бучанском районах области.

Как сообщалось ранее, в центре Киева днем на проезжую часть рухнул фонарный столб, что привело к задержке ряда автобусов и троллейбусов. Падение привело к повреждению двух автомобилей, однако обошлось без пострадавших.