В центре Киева электроопора рухнула на проезжую часть: движение перекрыто (фото, видео)

На некоторых участках перекрыто движение и задерживается часть троллейбусов и автобусов

В центре Киева на проезжую часть рухнул фонарный столб. В связи с этим движение на некоторых участках дороги было временно перекрыто.

Об этом сегодня, 2 июня, сообщают в социальных сетях, публикуя фотографии и видео с места происшествия.

Так, в сети сообщают, что сейчас движение временно перекрыто на бульваре Леси Украинки от поворота на улицу Новогоспитальную в направлении улицы Бассейной.

К счастью, в результате падения электроопоры никто не пострадал. Однако известно, что были повреждены два автомобиля.

В то же время в Киевской городской военной администрации сообщают, что на месте уже работают все соответствующие службы. В связи с падением опоры контактной сети, движение троллейбусов №№ 14, 15, и автобусов № 118 по бульвару Леси Украинки задерживается.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве во время очередной ракетной атаки обломки рухнули на проезжую часть и едва не попали в маршрутку с пассажирами. Буквально за несколько секунд общественный транспорт успел промчаться по дороге, и обломки упали на дорогу среди десятков автомобилей.