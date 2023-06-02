У центрі Києва електроопора впала на проїжджу частину: рух перекрито (фото, відео)

На деяких ділянках перекрито рух та затримується частина тролейбусів та автобусів

У центрі Києва на проїжджу частину звалився ліхтарний стовп. У зв’язку з цим рух на деяких ділянках дороги було тимчасово перекрито.

Про це сьогодні, 2 червня, повідомляють у соціальних мережах, публікуючи фотографії та відео з місця події.

Так, у мережі повідомляють, що зараз рух тимчасово перекрито на бульварі Лесі Українки від повороту на вулицю Новогоспитальну у напрямку вулиці Басейної.

На щастя, внаслідок падіння електроопори ніхто не постраждав. Проте відомо, що було пошкоджено два автомобілі.

Водночас у Київській міській військовій адміністрації повідомляють, що на місці вже працюють усі відповідні служби. У зв’язку з падінням опори контактної мережі рух тролейбусів №№ 14, 15 та автобусів № 118 по бульвару Лесі Українки затримується.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Києві під час чергової ракетної атаки уламки впали на проїжджу частину і мало не влучили у маршрутку з пасажирами. Буквально за кілька секунд громадський транспорт встиг промчати дорогою, і уламки впали на дорогу серед десятків автомобілів.