Частини машини розкидало на дорозі: вранці у Києві авто вилетіло на пішохідну зону (фото та відео, оновлено)

У Києві вранці 29 травня авто вилетіло на пішохідну зону

У Києві рано-вранці 29 травня сталася серйозна автомобільна аварія.

Як пише Телеграм-канал dtp.kiev.ua, ДТП сталася на перехресті Повітрофлотського проспекту та вулиці Антонова.

За даними джерела, водій легкового автомобіля Opel з невідомих причин зніс огородження. На щастя, на момент виїзду авто на пішохідну зону на ній не було перехожих.

На опублікованих кадрах із місця аварії видно, що на дорозі внаслідок ДТП розкидані фрагменти авто.

Про те, чи постраждав водій та чи були в салоні автомобіля пасажири, поки що не повідомляється. Також невідомі причини цієї аварії.

Пізніше у ДСНС повідомили, що у автомобіля при зіткненні вирвало двигун. Водія у тяжкому стані госпіталізували.

Раніше "Телеграф" писав, що в ніч проти 26 травня в Києві на одному з блокпостів сталася смертельна ДТП — там автомобіль на смерть збив військовослужбовця НГУ. Як виявилося, за кермом автомобіля під час наїзду на пішохода був голова одного із райсудів Київської області Олексій Тандир. Пізніше йому обрали запобіжний захід — його відправили під варту без можливості внесення застави.