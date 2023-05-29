Части машины разбросало по дороге: утром в Киеве авто вылетело на пешеходную зону (видео)

В Киеве утром 29 мая авто вылетело на пешеходную зону

В Киеве ранним утром 29 мая произошла серьезная автомобильная авария.

Как пишет Телеграм-канал dtp.kiev.ua, ДТП произошло на перекрёстке Воздухофлотский проспект — улица Антонова.

По данным источника, здесь водитель легкового автомобиля Opel по неизвестным причинам снёс ограждения. К счастью, в момент выезда авто на пешеходную зону на ней не было прохожих.

На опубликованных кадрах с места аварии видно, что на дороге в результате ДТП разбросаны фрагменты авто.

О том, пострадал ли водитель и были ли в салоне автомобиля пассажиры, пока не сообщается. Также неизвестны и причины данной аварии.

В полиции пока информацию об аварии не комментировали.

Ранее "Телеграф" писал, что в ночь на 26 мая в Киеве на одном из блокпостов произошло смертельное ДТП — там автомобиль насмерть сбил военнослужащего НГУ. Как оказалось, за рулем автомобиля во время наезда на пешехода был глава одного из райсудов Киевской области Алексей Тандыр. Позже ему избрали меру пресечения — его отправили под стражу без возможности внесения залога.