Ракета чуть не упала на маршрутку в Киеве: новое драматичное видео

Одна из ракет россиян упала прямо в поток автомобилей

Подарки "освободителей" в виде ракет, которые они запускали по Украине 29 мая, представляют угрозу даже после сбития. Еще одним подтверждением этому является новое видео, где можно увидеть как одна из них приземлилась прямо на поток автомобилей.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на видео, опубликованное в сети.

Ранее мы уже писали об обломке, упавшем прямо на проезжую часть, однако новое видео в формате "от первого лица" позволяет прочувствовать весь тот ужас, который испытали киевляне в тот день. На опубликованных кадрах можно увидеть, как гигантский обломок, несущийся на огромной скорости, едва ли не становится причиной трагедии. Он падает на проезжую часть прямиком среди десятков машин.

Упав обломок секундой раньше, он мог попасть прямо в общественный транспорт, а на секунду позже, в легковые автомобили. К счастью, в результате этого инцидента никто не пострадал. Спасатели быстро прибыли на место событий, затушили обломки и убрали их с проезжей части.

Напомним, ранее мы писали об уникальном видео из эпицентра событий во время удара по Киеву.

Также мы сообщали, что Кличко рассказал о гибели украинки во время ночной атаки на Киев.