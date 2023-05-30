Вокруг взрывы и раненые: уникальное видео из эпицентра событий во время удара по Киеву

Полицейским удалось спасти двух граждан

30 мая во время очередной российской атаки на Киев полицейским удалось спасти нескольких граждан. Они вытащили их из-под обломков и предоставили домедицинскую помощь.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Ведомство опубликовало видео с бодикамеры одного из правоохранителей, которые работали в ночь российского террора. На нем можно увидеть, как полицейские, находясь в гуще событий, сразу после очередного взрыва бросились на помощь простым украинцам.

На месте событий они увидели двух травмированных граждан, которые находились среди обломков.

"Увидев, что они травмированы, охранники порядка начали оказывать им домедицинскую помощь — накладывали окклюзионную повязку, жгут и вызвали скорую. До приезда следователей и спасателей полицейские обеспечивали охрану места происшествия", — говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что данное видео является наглядным примером, почему нельзя пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Напомним, что корреспондент "Телеграфа" побывал на месте падения одного из дронов и показал ужасающие последствия на экслюзивных фото.

Ранее мы писали о том, что над столицей были сбиты более 20 дронов.