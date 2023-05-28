Дождь с градом, воды по колено: сразу три области Украины накрыла непогода (видео)

Погода "порадовала" украинцев очередным сюрпризом

Южные и юго-восточные области Украины в воскресенье, 28 мая, столкнулись с погодными капризами, в некоторых из них пошли обильные дожди, а местами картину дополнил град.

По данным местных telegram-каналов, подобное наблюдалось в Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.

В частности в Днепре троллейбусам из-за этого пришлось примерить на себя роль кораблей.

В целом для автомобилистов погода оказалась не самой подходящей для того, чтобы передвигаться по городу.

На этом неприятности горожан не закончились, поскольку в добавку к дождю местами выпал град.

В аналогичную ситуацию также попали жители Одессы, где куда сильнейший дождь с градом пришли весьма неожиданно.

Град в Одесской области

Также столкнуться с градом не повезло и жителям Николаевской области.

Как сообщалось ранее, согласно прогнозам синоптиков, в июне украинцев ждет много осадков и особенно это коснется жителей западных областей. Впрочем, на этом погодные капризы не закончатся, поскольку наряду с этим в некоторых областях стоит ждать, что столбики термометра поднимутся до +40 градусов.