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Дощ із градом, води по коліно: одразу три області України накрила негода (відео)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Дощ та град накрили Дніпропетровську, Одеську та Миколаївську області Новина оновлена 28 травня 2023, 17:16
Дощ та град накрили Дніпропетровську, Одеську та Миколаївську області

Погода "порадувала" українців черговим сюрпризом

Південні та південно-східні області України в неділю, 28 травня, зіткнулися з погодними примхами, в деяких із них пішли рясні дощі, а подекуди картину доповнив град.

За даними місцевих telegram-каналів, подібне спостерігалося у Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.

Зокрема, у Дніпрі тролейбусам через це довелося приміряти на себе роль кораблів.

Загалом для автомобілістів погода виявилася не найкращою для того, щоб пересуватися містом.

На цьому неприємності городян не закінчилися, оскільки в додаток до дощу місцями випав град.

В аналогічну ситуацію також потрапили жителі Одеси, куди сильний дощ із градом прийшли несподівано.

Град в Одеській області
Град на Одещині

Також зіткнутися із градом не пощастило і мешканцям Миколаївської області.

Як повідомлялося раніше, згідно з прогнозами синоптиків, у червні на українців чекає багато опадів і особливо це торкнеться жителів західних областей. Втім, на цьому погодні примхи не закінчаться, оскільки водночас у деяких областях варто чекати, що стовпчики термометра піднімуться до +40 градусів.

Теги:
#Одеса #Миколаїв #Погода #Дніпро