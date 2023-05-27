Спека в Україні скасовується? Синоптики здивували прогнозом погоди на червень

Українцям у червні варто чекати на дощі

Останній місяць весни наближається до свого завершення і несе в Україну зливи та грози. Однак, згідно з прогнозами синоптиків, подібна картина спостерігатиметься і в червні.

Як йдеться у прогнозі Gismeteo, загалом перший літній місяць в Україні буде спекотним, але сирим, а на дощі варто чекати у всіх куточках нашої країни.

Відносно прохолодним початок червня буде у західних областях, а фахівці очікують, що опади того чи іншого ступеня інтенсивності спостерігатимуться аж до початку липня.

Погода у Львові

У центральних і північних областях опади в першій половині місяця будуть рідкішими, проте до кінця дощі надолужать втрачене.

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У східних та південно-східних областях на початку місяця на додаток до дощів варто також чекати гроз, проте в середині червня можна буде насолодитися сонячними днями.

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У південних областях погода традиційно буде більш сухою, проте й там варто чекати на опади у другій половині місяця.

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