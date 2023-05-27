Гороскоп на 28 травня: на когось чекає вдалий шопінг, а на когось цікаві знайомства

Ця неділя принесе багато добрих новин.

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 28 травня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Хобі, яким ви займалися в минулому, 28 травня може знову викликати ваш інтерес і навіть принести певну вигоду. Вдалий день для Овнів: можливі несподівані збіги та цікаві зустрічі. Хтось із знайомих подасть вам нову ідею, реалізація якої стане найвигіднішим проєктом.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сприятливий день у діловій сфері. Тельці уважні, акуратні та націлені на чудовий результат. Події цього дня змусять вас по-новому подивитися на вашу роботу чи сферу вашої діяльності в цілому. У особистому житті можливі невеликі сварки; намагайтеся шукати компроміс. Додамо, що Тельці не бояться йти під вінець у юності.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Виділіть час на обговорення всіх спірних питань, які турбували вас останнім часом. 28 травня Близнюки у спокійному стані, практично дивляться на речі та легко знайдуть правильні рішення. У другій половині дня можна пройтися магазинами і купити потрібні речі за вигідними цінами.

Рак (22 червня — 22 липня)

У першій половині дня у Раків буде напружений стан, можливі сварки з рідними чи друзями. Ситуація після обіду найбільше підходить для плідної роботи та залагодження проблем. Вечір 28 травня порадує приємними сюрпризами та несподіваними візитами. Можна влаштувати веселу вечірку. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

28 травня очікується складний та напружений день. Доведеться вирішувати старі та нові проблеми, займатися кількома справами одночасно. Якщо ви зустрічаєтеся з важливою людиною, не робіть поспішних висновків, отримайте більше інформації. Цього дня допомога у роботі Левам не завадить.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Високий рівень енергії та позитивний настрій допоможуть Дівам 28 травня закінчити важливий проєкт чи велику роботу, яку давно відкладали. Розмова у сімейному колі допоможе зміцнити стосунки та обговорити спільні плани. Ваші сім'янини запропонують свої цікаві ідеї щодо цього.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Підготуйтеся до того, що доведеться змінювати плани або графік роботи через нові обставини. Можуть виникати прикро непорозуміння чи затримки, які вплинуть на вашу працездатність. Зірки радять не квапити події та спокійніше ставитися до того, що відбувається.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

День вдалий для започаткування якогось важливого проєкту чи реалізації давно наміченої ідеї. Скорпіонам 28 травня вдаватимуться справи, які раніше не виходили. Ваші починання будуть пов’язані з цікавими знайомствами та набуттям ділових зв’язків, які в майбутньому можуть перерости у дружні.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

28 травня пріоритет має бути відданий сімейним відносинам. Ваша завантаженість на роботі та часта відсутність може негативно позначитися на близьких. Також приділіть час самопочуттю, займіться здоров’ям. Бажання Стрільців ризикнути або затіяти авантюру цього дня може принести їм успіх.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День із різноспрямованими тенденціями, тому настрій у Козерогів може швидко змінюватись. Займіться насамперед справами, які виходять у вас найкраще. Так ви уникнете помилок і неприємностей. Відкладіть усі фінансові питання чи угоди на інший день, інакше можна втратити надто багато. До речі, Козерогам судилося розбагатіти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

На цей день корисно запланувати легку чи добре знайому роботу. Складні чи енерговитратні справи погано виходитимуть і можуть вибити Водоліїв з робочого ритму. Не варто розпочинати нових справ або планувати важливі зустрічі: через низьку концентрацію можливі помилки та прорахунки.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Ретельне планування дня допоможе Рибам заощадити дорогоцінний час і багато чого встигнути. Найскладніші і першочергові справи призначайте на ранок: тоді у вас буде більше енергії і вища працездатність. Увечері проведіть час із близькими людьми, поділіться планами та обговоріть важливі для вас питання.