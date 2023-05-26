Шашликів не буде: яким регіонам України не пощастило з погодою на вихідні

Найбільш сприятлива погода на вихідних буде на заході та сході

Природа вирішила, що чекати осені – це занадто довго, і залила дощами з грозами більшу частину України вже на цьому тижні. Як обіцяють синоптики, деяким містам насолодитись сухою погодою не вдасться і на вихідних.

За даними сайту Sinoptik, найвища денна температура очікується на півночі країни.

Погода у Львові 27-28 травня

На Львівщині природа дасть можливість насолодитись теплими і сонячними вихідними. Вдень повітря прогріється до 20…21 градусів тепла, а вночі охолоне до стабільних +10…12 °C. 27-28 травня дутиме легкий вітер, максимальна швидкість його сягне 3 м/с.

Погода у Львові 27-28 травня

Погода у Києві 27-28 травня

У столиці синоптики прогнозують дощову суботу і сонячну неділю. 27 травня ясний ранок зміниться на дощовий і грозовий день. Опади триматимуться до пізнього вечора. А 28 травня Київ очікує сонячний день, тож можна сміливо не брати з собою парасольки. Температура повітря вдень сягатиме 21…25 градусів тепла, а вночі опуститься до +15…17 °C. Легкий вітер прогнозується на кінці тижня, його максимальна швидкість сягатиме 2-3 м/с.

Погода у Києві 27-28 травня

Погода у Харкові 27-28 травня

На Слобожанщині природа вирішила, що дощів достатньо, тож на вихідних очікується просто невелика хмарність. Ясної погоди в суботу та неділю слід чекати зранку, а вдень на небо знову набіжать хмари. Температура у денний час у місті підніметься до 24 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +15…16 °C. У суботу очікується легкий вітер — 2 м/с, а у неділю збільшиться до слабких 4 м/с.

Погода у Харкові 27-28 травня

Погода у Донецьку 27-28 травня

Донеччани вже мають повні права хизуватись новими гумовими чоботями, бо без них неможливо буде вийти на вулицю у суботу та неділю. 27 травня день обіцяє бути хмарним, дощитиме із самого ранку. Вдень опади супроводжуватимуться грозою і не слабшатимуть до пізнього вечора. У неділю ситуація трохи покращиться, але дощитиме все одно, щоправда без грози. Температура повітря в Донецьку вдень підніметься до 22…23 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +13 градусів. На вихідних прогнозується штиль.

Погода у Донецьку 27-28 травня

Погода у Дніпрі 27-28 травня

Якщо донеччани хизуватимуться чоботями, то дніпряни — парасольками. У суботу сонце визиратиме лише вранці, а вдень очікується дощ з грозою, який набере сили до вечора. Ранок неділі зустрічатиме містян безхмарною погодою, а от у денний час почнуться опади, можлива гроза. Пізно ввечері повинні закінчитись. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +22 °C, а вночі падатимуть до 16…17 градусів тепла. Вітер протягом суботи передбачається легким, максимальна швидкість якого сягатиме 2 м/с, а у неділю збільшиться до слабких 4 м/с.

Погода у Дніпрі 27-28 травня

Погода в Одесі 27-28 травня

Дощі не оминули і цей обласний центр. 27-28 травня погода буде хмарною з проясненнями. Удень можливий дощ з грозою, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Повітря вдень прогріється до 22 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +16…17 °C. На вихідних дутиме легкий вітер, максимальна швидкість якого сягатиме 2 м/с.

Погода в Одесі 27-28 травня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про погоду на кінець травня. Синоптикиня Наталія Діденко зазначає, що останній місяць весни не принесе тепло, а вирішить залити дощами і грозами більшу частину України.