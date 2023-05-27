Жара в Украине отменяется? Синоптики удивили прогнозом погоды на июнь

Украинцам в июне стоит ждать дождей

Последний месяц весны близится к своему завершению и несет в Украину проливные дожди и грозы. Однако согласно прогнозам синоптиков подобная картина будет наблюдаться и в июне.

Как говорится в прогнозе Gismeteo, в целом первый летний месяц в Украине будет жарким, но сырым, а дождей стоит ждать во всех уголках нашей страны.

Относительно прохладным начало июня будет в западных областях, а специалисты ожидают, что осадки той или иной степени интенсивности будут наблюдаться вплоть до начала июля.

Погода во Львове

В центральных и северных областях осадки в первой половине месяца будут более редкими, однако к его концу дожди наверстают упущенное.

Погода в Киеве

В восточных и юго-восточных областях в начале месяца в добавку к дождям стоит также ждать гроз, однако в средине июня можно будет насладиться солнечными днями.

Погода в Днепре

Погода в Харькове

В южных областях погода традиционно будет более сухой, однако и там стоит ждать осадков во второй половине месяца.

Погода в Одессе

Напомним, ранее народный синоптик Владимир Деркач рассказал "Телеграфу", какой будет погода летом 2023 года в Украине.