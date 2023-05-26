Жара будет рекордной: народный синоптик дал подробный прогноз на лето

Погода в начале июня удивит украинцев

Календарная весна подходит к концу. Последние дни мая оказались почти по-летнему теплыми и продолжают дарить украинцам много солнечного света. По словам климатологов, де-факто лето в Украине уже наступило, ведь среднесуточная температура составляет более 15 градусов тепла. Впрочем, в ближайшие три месяца все же следует ожидать погодных сюрпризов.

Каким будет календарное лето, станут ли города раскаленными "сковородками" для их жителей и сколько осадков нам приготовили июнь, июль и август, в прогнозе для "Телеграфа" рассказал народный синоптик с Волыни Владимир Деркач.

Июнь

По словам народного синоптика, июнь начнется умеренным теплом.

"Это будет начало первой декады. Приблизительно в середине этого временного отрезка следует ожидать небольших осадков, после которых будет наблюдаться снижение температуры. Завершение первой декады июня будет теплее, температура будет расти, но жары не ожидается", — объясняет "Телеграфу" Деркач.

А дальше, согласно прогнозам народного синоптика, в Украину придет уже настоящее летнее тепло.

"Вторая декада июня будет теплее: температура воздуха будет расти постепенно, не сразу, однако потеплеет ощутимо. В первой половине второй декады возможны небольшие осадки, а дальше уже пойдет настоящее летнее тепло, отдельные дни будут по-настоящему жаркими, но с высокой вероятностью кратковременных осадков", – подчеркивает Деркач.

Финал июня народный синоптик предсказывает дождливый.

"Третий десятидневный отрезок июня сохранит возможность осадков, даже проливных дождей. Середина декады будет теплая и погожая, а вот начало и конец — более влажные, с умеренным теплом", — рассказал синоптик.

Июль

Начало второго месяца календарного лета, по словам Владимира Деркача, еще не подарит настоящего тепла.

"Практически всю первую декаду будут сохраняться умеренные температуры воздуха. В середине первой декады июля ожидаются осадки, а в конце все-таки будет один-два дня жары, будто предупреждая, что настоящее летнее тепло еще впереди", — объясняет народный синоптик.

А вот середина июля уже будет по-настоящему жаркой.

"Чуть ли не с самого начала второй декады июля в Украину придет жара. В отдельные дни она будет даже рекордной. Ночью также будет достаточно тепло, а осадков в этот период практически не ожидается", — прогнозирует Деркач.

Под занавес июля жара немного спадет, однако ожидать резких изменений температуры воздуха не стоит.

"В начале третьей декады июля сохранятся высокие температуры днем, хотя ночью температура воздуха будет уже снижаться. С середины этого временного отрезка возможны небольшие осадки, вместе с тем и жара начнет спадать, хотя несколько жарких дней в конце июля еще следует ожидать", — резюмирует синоптик.

Август

"Последний месяц лета начнется небольшими осадками и умеренной температурой воздуха, — прогнозирует народный синоптик. — Но уже через пару дней опять сильно потеплеет, температура возрастет и такая погода продержится практически до конца первой декады августа. В конце первой десятидневки снова задождит и атмосфера охладится".

Дальше будут так называемые температурные "качели".

"В начале второй декады августа следует ожидать несколько влажных и прохладных дней, а с середины этого периода снова ощутимо потеплеет и будут настоящие летние температуры и жара", — рассказывает Деркач.

По словам народного синоптика, такое потепление будет наблюдаться и в первые дни третьей декады августа.

"А потом температура воздуха начнет постепенно снижаться. Особенно это будет чувствоваться ночью. В конце месяца возможны небольшие осадки, однако дневные температуры будут достаточно комфортны, и настоящее "дыхание" осени мы еще не ощутим", — резюмирует эксперт по вопросам погоды.