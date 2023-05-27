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Гороскоп на 28 мая: кого-то ждет удачный шоппинг, а кого-то интересные знакомства

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 28 мая 2023 года
Гороскоп на 28 мая 2023 года. Фото Getty Images

Это воскресенье принесет много хороших новостей.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 мая, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Хобби, которым вы занимались в прошлом, 28 мая может вновь вызвать ваш интерес и даже принести определенную выгоду. Удачный день для Овнов: возможны неожиданные совпадения и интересные встречи. Кто-то из знакомых подаст вам новую идею, реализация которой станет выгодным проектом.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Благоприятный день в деловой сфере. Тельцы внимательны, аккуратны и нацелены на прекрасный результат. События этого дня заставят вас по-новому посмотреть на вашу работу или на сферу вашей деятельности в целом. В личной жизни возможны небольшие ссоры; старайтесь находить компромисс. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Выделите время на обсуждение всех спорных вопросов, которые беспокоили вас последнее время. 28 мая Близнецы в спокойном состоянии, практично смотрят на вещи и легко найдут верные решения. Во второй половине дня можно пройтись по магазинам и купить нужные вещи по выгодным ценам.

Рак (22 июня — 22 июля)

В первой половине дня у Раков будет напряженное состояние, возможны ссоры с родными или друзьями. Ситуация после обеда более подходит для плодотворной работы и улаживания проблем. Вечер 28 мая порадует приятными сюрпризами и неожиданными визитами. Можно устроить веселую вечеринку. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

28 мая ожидается сложный и напряженный день. Придется решать старые и новые проблемы, заниматься несколькими делами одновременно. Если вы встречаетесь с важным человеком, не делайте скоропалительных выводов, получите больше информации. В этот день помощь в работе Львам не помешает.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Высокий уровень энергии и позитивный настрой помогут Девам 28 мая закончить важный проект или большую работу, которую давно откладывали. Разговор в семейном кругу поможет укрепить отношения и обсудить общие планы. Ваши домочадцы предложат свои интересные идеи на этот счет.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Подготовьтесь к тому, что придется менять планы или график работы из-за вновь возникших обстоятельств. Могут возникать досадные недоразумения или задержки, которые повлияют на вашу работоспособность. Звезды советуют не торопить события и спокойнее относиться к происходящему.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

День удачный для начала какого-то важного проекта или реализации давно намеченной идеи. Скорпионам 28 мая будут удаваться дела, которые раньше не получались. Ваши начинания будут связаны с интересными знакомствами и приобретением деловых связей, которые в будущем могут перерасти в дружеские.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

28 мая приоритет должен быть отдан семейным отношениям. Ваша загруженность на работе и частое отсутствие может негативно сказаться на близких. Также уделите время самочувствию, займитесь здоровьем. Желание Стрельцов рискнуть или затеять авантюру в этот день может принести им удачу.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День с разнонаправленными тенденциями, поэтому настроение у Козерогов может быстро меняться. Займитесь в первую очередь делами, которые получаются у вас лучше всего. Так вы избежите ошибок и неприятностей. Отложите все финансовые вопросы или сделки на другой день, иначе можно потерять слишком много. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

На этот день полезно запланировать легкую или хорошо знакомую работу. Сложные или энергозатратные дела будут плохо получаться и могут выбить Водолеев из рабочего ритма. Не стоит начинать новых дел или планировать важные встречи: из-за низкой концентрации возможны ошибки и просчеты.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Тщательное планирование дня поможет Рыбам сэкономить драгоценное время и многое успеть. Самые сложные и первостепенные дела назначайте на утро: тогда у вас будет больше энергии и выше работоспособность. Вечером проведите время с близкими людьми, поделитесь планами и обговорите важные для вас вопросы.

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