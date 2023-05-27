Гороскоп на 28 мая: кого-то ждет удачный шоппинг, а кого-то интересные знакомства

Это воскресенье принесет много хороших новостей.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 мая, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Хобби, которым вы занимались в прошлом, 28 мая может вновь вызвать ваш интерес и даже принести определенную выгоду. Удачный день для Овнов: возможны неожиданные совпадения и интересные встречи. Кто-то из знакомых подаст вам новую идею, реализация которой станет выгодным проектом.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Благоприятный день в деловой сфере. Тельцы внимательны, аккуратны и нацелены на прекрасный результат. События этого дня заставят вас по-новому посмотреть на вашу работу или на сферу вашей деятельности в целом. В личной жизни возможны небольшие ссоры; старайтесь находить компромисс. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Выделите время на обсуждение всех спорных вопросов, которые беспокоили вас последнее время. 28 мая Близнецы в спокойном состоянии, практично смотрят на вещи и легко найдут верные решения. Во второй половине дня можно пройтись по магазинам и купить нужные вещи по выгодным ценам.

Рак (22 июня — 22 июля)

В первой половине дня у Раков будет напряженное состояние, возможны ссоры с родными или друзьями. Ситуация после обеда более подходит для плодотворной работы и улаживания проблем. Вечер 28 мая порадует приятными сюрпризами и неожиданными визитами. Можно устроить веселую вечеринку. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

28 мая ожидается сложный и напряженный день. Придется решать старые и новые проблемы, заниматься несколькими делами одновременно. Если вы встречаетесь с важным человеком, не делайте скоропалительных выводов, получите больше информации. В этот день помощь в работе Львам не помешает.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Высокий уровень энергии и позитивный настрой помогут Девам 28 мая закончить важный проект или большую работу, которую давно откладывали. Разговор в семейном кругу поможет укрепить отношения и обсудить общие планы. Ваши домочадцы предложат свои интересные идеи на этот счет.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Подготовьтесь к тому, что придется менять планы или график работы из-за вновь возникших обстоятельств. Могут возникать досадные недоразумения или задержки, которые повлияют на вашу работоспособность. Звезды советуют не торопить события и спокойнее относиться к происходящему.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

День удачный для начала какого-то важного проекта или реализации давно намеченной идеи. Скорпионам 28 мая будут удаваться дела, которые раньше не получались. Ваши начинания будут связаны с интересными знакомствами и приобретением деловых связей, которые в будущем могут перерасти в дружеские.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

28 мая приоритет должен быть отдан семейным отношениям. Ваша загруженность на работе и частое отсутствие может негативно сказаться на близких. Также уделите время самочувствию, займитесь здоровьем. Желание Стрельцов рискнуть или затеять авантюру в этот день может принести им удачу.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День с разнонаправленными тенденциями, поэтому настроение у Козерогов может быстро меняться. Займитесь в первую очередь делами, которые получаются у вас лучше всего. Так вы избежите ошибок и неприятностей. Отложите все финансовые вопросы или сделки на другой день, иначе можно потерять слишком много. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

На этот день полезно запланировать легкую или хорошо знакомую работу. Сложные или энергозатратные дела будут плохо получаться и могут выбить Водолеев из рабочего ритма. Не стоит начинать новых дел или планировать важные встречи: из-за низкой концентрации возможны ошибки и просчеты.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Тщательное планирование дня поможет Рыбам сэкономить драгоценное время и многое успеть. Самые сложные и первостепенные дела назначайте на утро: тогда у вас будет больше энергии и выше работоспособность. Вечером проведите время с близкими людьми, поделитесь планами и обговорите важные для вас вопросы.