Шашлыков не будет: каким регионам Украины не повезло с погодой на выходные

Наиболее благоприятная погода на выходных будет на западе и востоке

Природа решила, что ждать осени – это слишком долго и залила дождями с грозами большую часть Украины уже на этой неделе. Как обещают синоптики, некоторым городам насладиться сухой погодой не удастся и в выходные.

По данным сайта Sinoptik, самая высокая дневная температура ожидается на севере страны.

Погода во Львове 27-28 мая

На Львовщине природа позволит насладиться теплыми и солнечными выходными. Днем воздух прогреется до 20...21 градусов тепла, а ночью остынет до стабильных +10...12°C. 27-28 мая будет дуть легкий ветер, максимальная скорость его достигнет 3 м/с.

Погода во Львове 27-28 мая

Погода в Киеве 27-28 мая

В столице синоптики прогнозируют дождливую субботу и солнечное воскресенье. 27 мая ясное утро сменится на дождливый и грозовой день. Осадки будут держаться до позднего вечера. А 28 мая Киев ожидает солнечный день, так что можно смело не брать с собой зонтики. Температура воздуха днем будет достигать 21…25 градусов тепла, а ночью опустится до +15…17 °C. Легкий ветер прогнозируется в конце недели, его максимальная скорость будет достигать 2-3 м/с.

Погода в Киеве 27-28 мая

Погода в Харькове 27-28 мая

На Слобожанщине природа решила, что дождей достаточно, поэтому в выходные ожидается просто небольшая облачность. В субботу и воскресенье будет облачная погода. Температура в дневные часы в городе поднимется до 24 градусов тепла. В ночные часы отметки термометров опустятся до +15…16 °C. В субботу ожидается легкий ветер 2 м/с, а в воскресенье увеличится до слабых 4 м/с.

Погода в Харькове 27-28 мая

Погода в Донецке 27-28 мая

Дончане уже имеют полные права хвастаться новыми резиновыми сапогами, потому что без них невозможно будет выйти на улицу в субботу и воскресенье. 27 мая день обещает быть облачным, будет дождь с самого утра. Днем осадки будут сопровождаться грозой и не ослабеют до позднего вечера. В воскресенье ситуация немного улучшится, но дождь будет все равно, правда без грозы. Температура воздуха в Донецке днем поднимется до 22...23°C. Ночью отметки термометров покажут +13 градусов. На выходных прогнозируется штиль.

Погода в Донецке 27-28 мая

Погода в Днепре 27-28 мая

Если дончане будут кичиться сапогами, то днепряне — зонтиками. В субботу солнце будет выглядывать только утром, а днем ожидается дождь с грозой, который усилится до вечера. Утро воскресенья будет встречать горожан безоблачной погодой, а вот в дневные часы начнутся осадки, возможна гроза. Поздним вечером должны закончиться. Днем столбики термометров достигнут отметок +22 °C, а ночью будут падать до 16…17 градусов тепла. Ветер в течение субботы предусматривается легким, максимальная скорость которого составит 2 м/с, а в воскресенье увеличится до слабых 4 м/с.

Погода в Днепре 27-28 мая

Погода в Одессе 27-28 мая

Дожди не обошли и этот областной центр. 27-28 мая погода будет облачной с прояснениями. Днем возможен дождь с грозой, однако ближе к вечеру он должен стихнуть. Воздух днем прогреется до 22 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +16…17 °C. На выходных будет дуть легкий ветер, максимальная скорость которого будет достигать 2 м/с.

Погода в Одессе 27-28 мая

Напомним, ранее "Телеграф" писал о погоде на конец мая. Синоптикиня Наталья Диденко отмечает, что последний месяц весны не принесет тепло, а решит залить дождями и грозами большую часть Украины.