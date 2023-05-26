Спека буде рекордною: народний синоптик дав детальний прогноз на літо

Погода на початку червня здивує українців

Календарна весна добігає кінця. Останні дні травня виявились майже по-літньому теплими та продовжують дарувати українцям багато сонячного світла. За словами кліматологів, де-факто літо в Україні вже настало, адже середньодобова температура становить більш як 15 градусів тепла. Втім, у найближчі три місяці все ж таки слід очікувати погодних сюрпризів.

Яким буде календарне літо, чи стануть міста розпеченими "сковорідками" для їхніх мешканців і скільки опадів нам приготували червень, липень та серпень, у прогнозі для "Телеграфу" розповів народний синоптик з Волині Володимир Деркач.

Червень

За словами народного синоптика, червень почнеться помірним теплом.

"Це буде початок першої декади. Приблизно в середині цього часового відрізка слід очікувати невеликі опади, після яких спостерігатиметься зниження температури. Завершення першої декади червня буде теплішим, температура зростатиме, але спеки не очікується", — пояснює "Телеграфу" Деркач.

А далі, згідно з прогнозами народного синоптика, в Україну прийде вже справжнє літнє тепло.

"Друга декада червня буде тепліша: температура повітря зростатиме поступово, не одразу, однак потепліє відчутно. В першій половині другої декади можливі невеликі опади, а далі вже спостерігатиметься справжнє літнє тепло, окремі дні будуть по-справжньому спекотними, зберігатиметься висока ймовірність короткочасних опадів", — підкреслює Деркач.

Фінал червня народний синоптик прогнозує дощовим.

"Третій десятиденний відрізок червня збереже можливість опадів, навіть проливних дощів. Середина декади буде тепла і погожа, а от початок і кінець — трохи вологіші, з помірним теплом", — розказав синоптик.

Липень

Початок другого місяця календарного літа, за словами Володимира Деркача, ще не подарує справжнього тепла.

"Практично всю першу декаду зберігатимуться помірні температури повітря. В середині першої декади липня очікуються опади, а наприкінці все ж буде один-два дні спеки, ніби попереджуючи, що справжнє літнє тепло ще попереду", — пояснює народний синоптик.

А от середина липня вже буде по-справжньому спекотною.

"Мало не з самісінького початку другої декади липня в Україну прийде спека. В окремі дні вона буде навіть рекордною. Вночі також буде доволі тепло, а опадів в цей період практично не очікується", — прогнозує Деркач.

Під завісу липня спека трохи спаде, однак очікувати різких змін температури повітря не варто.

"На початку третьої декади липня збережуться високі температури вдень, хоча вночі температура повітря буде вже знижуватись. Із середини цього часового відрізка можливі невеликі опади, разом з тим і спека почне спадати, хоча кілька спекотних днів наприкінці липня ще варто очікувати", — резюмує синоптик.

Серпень

"Останній місяць літа почнеться невеликими опадами та помірною температурою повітря, — прогнозує народний синоптик. – Та вже за пару днів знов добряче потеплішає, температура зросте і така погода протримається практично до кінця першої декади серпня. Наприкінці першої десятиденки знову задощить і атмосфера охолоне".

Далі будуть так звані температурні "гойдалки".

"На початку другої декади серпня слід очікувати кілька вологих і прохолодних днів, а з середини цього періоду знову відчутно потепліє і будуть справжні літні температури та спека", — розказує Деркач.

За словами народного синоптика, таке потепління буде спостерігатися і в перші дні третьої декади серпня.

"А потім температура повітря буде поступово знижуватись. Особливо відчутно це буде вночі. Наприкінці місяця можливі невеликі опади, однак денні температури ще будуть досить комфортні, і справжній "подих" осені ми ще не відчуємо", — резюмує експерт з питань погоди.