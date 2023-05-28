Готові до +40? Синоптики розповіли, де в червні буде найспекотніше в Україні

В Україну йде червнева спека

Травнева погода в Україні не надто радувала зайвим теплом, але вже перший місяць літа, у дусі останніх років, обіцяє бути реально спекотним.

Про це пише "Телеграф", посилаючись на прогноз синоптиків Укргідрометцентру.

Так, згідно зі статистичними даними експертів, перший літній місяць в Україні завжди був спекотним: абсолютний максимум – 32-38.5 градусів тепла, а в південних та східних областях місцями повітря взагалі може прогріватися до 39-39.8 градусів, у Карпатах та горах Криму. — + 25-33.

Середня місячна температура повітря становить 17-22, у горах 11-18 градусів тепла.

При цьому, за даними синоптиків, червень 2023 року буде ще спекотнішим адже середня місячна температура передбачається 18-23 градусів тепла, а в горах 15-19, що на 1-1.5 градуса вище за норму.

Що стосується опадів, то тут середня місячна їхня кількість очікується на рівні 49-90 мм, у Карпатах та Прикарпатті 117-171 мм, що в межах норми.

Нагадаємо, про те, яким буде календарне літо, чи стануть міста розжареними "сковорідками" для їх мешканців та скільки опадів нам приготували червень, липень та серпень, у прогнозі для "Телеграфа" розповів народний синоптик з Волині Володимир Деркач.

Також ми повідомляли, що вчені попередили про нетипове літо.