Порадіємо і теплу, і дощам: яким регіонам України погода приготувала "гойдалки"

Денна температура у містах не падатиме нижче як 21 градусів тепла

На більшій території України панує дощ з грозами і вітром, та, за прогнозами синоптиків, така погода триматиметься і найближчими днями.

За даними Sinoptik, вітри майже у всіх регіонах країни вщухнуть.

Погода у Львові 23-25 травня

На Львівщині прогнозується ясна та тепла погода. У вівторок, 23 травня, буде сонячно протягом усього дня. Наступні два дні, середа-четвер, у місті хмари "плаватимуть" небом, без опадів. Вдень повітря прогріється до +22…24 градусів, а вночі охолоне до +8…14 °C. Протягом трьох днів дутиме легкий вітер — 3 м/с.

Погода у Львові 23-25 травня

Погода у Києві 23-25 травня

У столиці України синоптики обіцяють також теплу і переважну сонячну погоду. 23-24 травня сонце іноді прогріватиме землю, але 25 травня, вітер розгонить хмари і день прогнозується ясним. Температура повітря вдень сягатиме +23…26 градусів, а вночі опуститься до +14…17 °C. Легкий вітер передбачається 23-25 травня, максимальна швидкість якого сягне 2 м/с.

Погода у Києві 23-25 травня

Погода у Харкові 23-25 травня

Слобожанщину захоплять дощі. У вівторок зранку пройшли опади, які вдень мають завершитись, але ввечері поновляться. 24 травня ситуація з погодою трохи гірша — у денний час дощі супроводжуватимуться грозою. У четвер сильні опади розпочнуться вранці, але протягом дня повинні слабшати. Удень температура у місті підніметься лише до +21…23 градусів. У нічний час позначки термометрів опустяться до +15…16 °C. У вівторок-середу прогнозується легкий вітер, 2 м/с. У четвер збільшиться до 3 м/с.

Погода у Харкові 23-25 травня

Погода у Донецьку 23-25 травня

У середині робочого тижня донеччанам слід готуватись до триденних дощів з грозою, які інколи стихатимуть. 23-25 травня, опади прогнозуються переважно лише вдень і слабшатимуть до настання вечора. Хоча синоптики сонця не обіцяють, але температура повітря вдень підніметься до +22…24 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +11…13 градусів. Вітер у вівторок дме тихий, 1 м/с, а 24-25 травня посилиться до легких 3 м/с.

Погода у Донецьку 23-25 травня

Погода у Дніпрі 23-25 травня

У цьому регіоні протягом 23-25 травня збережеться суцільна хмарність, місцями з опадами. 23 травня з ранку до самого вечора небо у Дніпрі буде вкрите хмарами. Удень очікується дрібний дощ, ближче до вечора він посилиться. 24 травня слід чекати сильний дощ з грозою лише вдень і має закінчитись до вечора. А от у четвер опади йтимуть всю добу, інколи слабшатимуть або збільшуватимуться. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначки +21…24 °C, а вночі падатимуть до 15…17 градусів тепла. Вітер у вівторок-четвер передбачається легким, максимальна швидкість якого сягатиме 2 м/с.

Погода у Дніпрі 23-25 травня

Погода в Одесі 23-25 травня

На півдні України погода з більш-менш сонячної поступово переростатиме у грозову. У вівторок вранці пройшли опади, але протягом дня дощів не передбачається. Сонячна погода триматиметься до пізнього вечора. 24-25 травня сонце тішитиме регіон тільки вранці, але в денний час можна очікувати дощу. Повітря вдень прогріється до 22…23 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +16…17 °C. Протягом трьох днів очікується штиль.

Погода в Одесі 23-25 травня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про погоду на кінець травня. За прогнозами синоптикині Наталії Діденко, останні дні цього місяця обіцяють бути дощовими.