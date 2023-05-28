Готовы к +40? Синоптики рассказали, где в июне будет жарче всего в Украине

В Украину идет июньская жара

Майская погода в Украине не особо радовала излишним теплом, но уже первый месяц лета, в духе последних лет, обещает быть реально жарким.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на прогноз синоптиков Укргидрометцентра.

Так, согласно статистическим данным экспертов, первый летний месяц в Украине всегда был жарким: абсолютный максимум – 32-38.5 градусов тепла, а в южных и восточных областях местами воздух и вовсе может прогревается до 39-39.8 градусов, в Карпатах и ​​горах Крыма — + 25-33.

Средняя месячная температура воздуха составляет 17-22 , в горах 11-18 градусов тепла.

При этом, по данным синоптиков, июнь 2023 будет еще жарче ведь средняя месячная температура предполагается 18-23 градусов тепла, а в горах 15-19, что на 1-1.5 градуса выше нормы.

Что касается осадков, то тут среднее месячное их количество ожидается на уровне 49-90 мм, в Карпатах и ​​Прикарпатье 117-171 мм, что в пределах нормы.

Напомним, о том, каким будет календарное лето, станут ли города раскаленными "сковородками" для их жителей и сколько осадков нам приготовили июнь, июль и август, в прогнозе для "Телеграфа" рассказал народный синоптик с Волыни Владимир Деркач.

Также мы сообщали, что ученые предупредили о нетипичном лете.