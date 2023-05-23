Порадуемся и теплым, и дождям: каким регионам Украины погода приготовила "качели"

Дневная температура в городах не будет падать ниже 21 градуса тепла

На большей территории Украины властвует дождь с грозами и ветром, и, по прогнозам синоптиков, такая погода будет держаться и в ближайшие дни.

По данным Sinoptik, ветры почти во всех регионах страны утихнут.

Погода во Львове 23-25 мая

Во Львовской области прогнозируется ясная и теплая погода. Во вторник, 23 мая, будет солнечно весь день. Следующие два дня, среда-четверг, в городе облака будут "плавать" по небу, без осадков. Днем воздух прогреется до +22…24 градусов, а ночью остынет до +8…14 °C. В течение трех дней будет дуть легкий ветер — 3 м/с.

Погода во Львове 23-25 мая

Погода в Киеве 23-25 мая

В столице Украины синоптики обещают также теплую и преимущественно солнечную погоду. 23-24 мая солнце будет иногда прогревать землю, но 25 мая, ветер разгоняет облака и день прогнозируется ясным. Температура воздуха днем будет достигать +23…26 градусов, а ночью опустится до +14…17 °C. Легкий ветер предполагается 23-25 мая, максимальная скорость которого составит 2 м/с.

Погода в Киеве 23-25 мая

Погода в Харькове 23-25 мая

Слобожанщину захватят дожди. Во вторник утром прошли осадки, которые днем должны завершиться, но к вечеру возобновятся. 24 мая ситуация с погодой немного хуже — в дневные часы дожди будут сопровождаться грозой. В четверг обильные осадки начнутся утром, но в течение дня должны ослабевать. Днем температура в городе поднимется до +21…23 градусов. В ночные часы отметки термометров опустятся до +15…16 °C. Во вторник-среду прогнозируется лёгкий ветер, 2 м/с. В четверг увеличится до 3 м/с.

Погода в Харькове 23-25 мая

Погода в Донецке 23-25 мая

В середине рабочей недели дончанам следует готовиться к трехдневным дождям с грозой, которые иногда будут стихать. 23-25 мая, осадки прогнозируются преимущественно лишь днем и будут слабеть до наступления вечера. Хотя синоптики солнца не обещают, но температура воздуха днем поднимется до +22…24 °C. Ночью отметки термометров покажут +11…13 градусов. Ветер во вторник дует тихий, 1 м/с, а 24-25 мая усилится до 3 м/с.

Погода в Донецке 23-25 мая

Погода в Днепре 23-25 мая

В этом регионе в течение 23-25 мая сохранится сплошная облачность, местами с осадками. 23 мая с утра и до самого вечера небо в Днепре будет покрыто облаками. Днем ожидается мелкий дождь, к вечеру он усилится. 24 мая следует ожидать сильный дождь с грозой только днем и должен закончиться до вечера. А вот в четверг осадки будут идти все сутки, иногда будут ослабевать или увеличиваться. Днем столбики термометров достигнут отметки +21…24 °C, а ночью будут падать до 15…17 градусов тепла. Ветер во вторник-четверг предполагается легким, максимальная скорость которого составит 2 м/с.

Погода в Днепре 23-25 мая

Погода в Одессе 23-25 мая

На юге Украины погода из более-менее солнечной будет постепенно перерастать в грозовую. Во вторник утром прошли осадки, но в течение дня не будет дождей. Солнечная погода продержится до позднего вечера. 24-25 мая солнце будет радовать регион только утром, но в дневные часы можно ожидать дождя. Воздух днем прогреется до 22...23 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +16...17 °C. В течение трех дней ожидается штиль.

Погода в Одессе 23-25 мая

Напомним, ранее "Телеграф" писал о погоде на конец мая. По прогнозам синоптика Наталии Диденко, последние дни этого месяца обещают быть дождливыми.