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Когда придет настоящее тепло? Синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни

Когда придет настоящее тепло? Синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни
23:38 Сб, 8 Май 2021 Телеграф

В Украине в ближайшие дни, в воскресенье, в День победы во Второй мировой войне, 9 мая, и в понедельник, 10 мая, ожидается пасмурная погода с прояснениями, местами – с грозой.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в воскресенье, 9 мая, на большей части Украины будет пасмурно с прояснениями, а грозы накроют восточную часть Украины – Луганскую, Донецкую и Харьковскую области. Днем температура воздуха будет варьироваться в пределах +12….+15 градусов, а ночью - +2…+5 градусов.

Погода 9 мая в Украине

Кроме того, по данным Укргидрометцентра, ночью 9 мая во большинстве западных областей сильные заморозки в воздухе 0-3 градусов (II уровень опасности, оранжевый) в северных и большинстве центральных областей на поверхности почвы заморозки 0-4 ° (I уровень опасности, желтый).

Аналогичная погода будет и в понедельник, 10 мая. Но столбики термометра поползут вверх и днем достигнут +20…+22 градусов, а ночью - +2…+5 градусов.

Погода 10 мая в Украине

Как сообщал "Телеграф", Украину в мае засыпало снегом.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Украина, Погода, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Карты, Погода в мае.
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