Когда придет настоящее тепло? Синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни

В Украине в ближайшие дни, в воскресенье, в День победы во Второй мировой войне, 9 мая, и в понедельник, 10 мая, ожидается пасмурная погода с прояснениями, местами – с грозой.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в воскресенье, 9 мая, на большей части Украины будет пасмурно с прояснениями, а грозы накроют восточную часть Украины – Луганскую, Донецкую и Харьковскую области. Днем температура воздуха будет варьироваться в пределах +12….+15 градусов, а ночью - +2…+5 градусов.

Кроме того, по данным Укргидрометцентра, ночью 9 мая во большинстве западных областей сильные заморозки в воздухе 0-3 градусов (II уровень опасности, оранжевый) в северных и большинстве центральных областей на поверхности почвы заморозки 0-4 ° (I уровень опасности, желтый).

Аналогичная погода будет и в понедельник, 10 мая. Но столбики термометра поползут вверх и днем достигнут +20…+22 градусов, а ночью - +2…+5 градусов.

Как сообщал "Телеграф", Украину в мае засыпало снегом.