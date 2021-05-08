"Офигеть!": Украину в мае начало засыпать снегом

В Украине в субботу, 8 мая, выпал снег.

В частности, снегом буквально замело село Сенечев, что в Долинском районе Ивано-Франковской области.

Об этом в субботу пишет и публикует соответствующие фотографии пользователь соцсети Facebook Богдан Угрин.

"Аномалия живописный Сенечев покрылся белым снежком / 08/05 / 2021 год!!!!", - пишет Угрин.

Пользователи соцсети отреагировали на сообщение по-разному: кто-то не сдержал своего удивления, а кто-то предложил не беспокоиться и молить бога, чтобы сниспослал тепло.

По данным синоптиков, по состоянию на полдень субботы в Сенечеве температура воздуха +5 градусов Цельсия.

Снег также обильно выпал в высокогорье Карпат.

Так, на горе Поп Иван (укр.Піп Іван), по информации МВД Украины, выпало до 20 сантиментов снега.

Как сообщалось, на ночь с субботы на воскресенье синоптики прогнозировали заморозки на почве на западе Украины.