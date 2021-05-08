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Нагрянут заморозки и грозы: синоптики рассказали, какой будет погода на выходных

Нагрянут заморозки и грозы: синоптики рассказали, какой будет погода на выходных
00:18 Сегодня Телеграф

Погода на этих выходных, 8-9 мая, сначала не порадует украинцев ни теплом, ни солнцем: дожди и штормовой ветер дополнятся ночными заморозками на западе страны. Однако уже в воскресенье ожидается приход антициклона с потеплением.

Об этом пишет в пятницу, 7 мая, на своей странице в соцсети Facebook синоптик Наталка Диденко.

"Суббота. Периодические дожди, возможны грозы. Сильный северо-западный ветер времени с штормовыми порывами до 15-20 м/с", - написала синоптик.

8 мая на Западе, Севере и в Центре Украины похолодание до + 9 + 13 градусов. На юге, в Днепропетровской области и на Востоке + 14 + 19 градусов, в Луганской области до +22 градусов.

В Киеве в субботу ожидается небольшой дождь, сильный ветер и низкая температура воздуха, + 10 + 12 градусов.

"Словом, погода та еще и для синоптиков, и наших голов))", - заключила Диденко.

 Укргидрометцентр_08_05

(карта Укргидрометцентра)

В ночь на воскресенье, 9 мая, в западных областях Украины возможны заморозки на почве,  на остальной же территории будет не так холодно: + 3 + 8 градусов.

Вместе с тем, уже днем в страну придет антициклон: практически повсеместно в Украине будет светить солнце, разве на крайнем востоке задержится немного дождя.

При этом сильный ветер удержится на Левобережье.

Температура на Востоке снизится, но на Западе и Севере начнет повышаться.

"В общем, 9 мая, температурная картинка выровняется, ожидается днем в Украине + 13 + 18, на Закарпатье до +20 + 22 градусов.

 Укргидрометцентр_09_05

(карта Укргидрометцентра)

В Киеве в воскресенье небо прояснит, будет светить солнышко, ветер днем стихнет, будет сухо, столбики термометров поднимутся до + 13 + 15 градусов.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Погода, Укргидрометцентр, Прогноз, Синоптики, Выходные, 9 мая, Наталка Дидиенко.
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