Часть Киева осталась без света: где он отключен и из-за чего

Специалисты переведены на усиленный режим и уже работают над тем, чтобы вернуть свет киевлянам

В Киеве днем 2 июня в нескольких района пропал свет. В столице наблюдается непогода, которая и может быть причиной повреждения линий электропередач.

На горячей линии ДТЭК сообщили, что специалисты уже работают над устранением проблем, а аварийные бригады переведены в усиленный режим. Киевляне в сети делятся кадрами надвигающейся бури.

Так, по состоянию на 17:00 стало известно, что электроэнергия пропала в Подольском, Оболонском и Святошинском, Соломенском, Дарницком и Голосеевском районах Киева, а также в Фастовском и Бучанском районах области. В сети активно делятся кадрами непогоды, которая разбушевалась в столице под вечер пятницы. Горожан и гостей Киева просят быть осторожными.

"Сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачи", — уточнили в ДТЭК.

Горожан просят сообщать об отключении света по телефонам или на сайте ДТЭК:

частные сообщения на официальной странице компании в Facebook;

колл-центр 38 (067/050) 210 15 88, (044/073) 202 15 88, стационарный телефон 15 88;

официальный сайт компании – кнопка "Сообщите нам об отсутствии электроэнергии".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на выходных в Украине прогнозируют сухую погоду без существенных осадков. В Киеве также будет солнечно в субботу и воскресенье.