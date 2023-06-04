Когда в Украину придет рекордная жара: прогноз народного синоптика
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Столбики термометров поднимутся до рекордных отметок
В последние годы каждое лето в Украине сопровождает сильная жара, — и 2023 год не станет исключением. Согласно прогнозам, уже в июле возможны рекордно высокие температуры.
Об этом в эксклюзивном комментарии для "Телеграфа" рассказал народный синоптик с Волыни Владимир Деркач.
По его словам, июнь 2023 года в Украине будет умеренно теплым, лишь к концу месяца придет настоящее летнее тепло вместе с дождями, однако лишь отдельные дни будут жаркими.
В начале июля, прогнозирует Деркач, тоже стоит ожидать лишь один-два дня жары, — по-настоящему жаркой погода станет с середины июля.
"Чуть ли не с самого начала второй декады июля в Украину придет жара. В отдельные дни она будет даже рекордной. Ночью также будет достаточно тепло, а осадков в этот период практически не ожидается", — прогнозирует синоптик.
При этом к концу июля жара снова начнет спадает, предупреждает он.
Стоит заметить, что лето в Украине пока началось с дождей и штормов, — в частности, Киев накануне накрыла серьезная буря, деревья просто вырывало с корнями.