Когда в Украину придет рекордная жара: прогноз народного синоптика

Столбики термометров поднимутся до рекордных отметок

В последние годы каждое лето в Украине сопровождает сильная жара, — и 2023 год не станет исключением. Согласно прогнозам, уже в июле возможны рекордно высокие температуры.

Об этом в эксклюзивном комментарии для "Телеграфа" рассказал народный синоптик с Волыни Владимир Деркач.

По его словам, июнь 2023 года в Украине будет умеренно теплым, лишь к концу месяца придет настоящее летнее тепло вместе с дождями, однако лишь отдельные дни будут жаркими.

В начале июля, прогнозирует Деркач, тоже стоит ожидать лишь один-два дня жары, — по-настоящему жаркой погода станет с середины июля.

"Чуть ли не с самого начала второй декады июля в Украину придет жара. В отдельные дни она будет даже рекордной. Ночью также будет достаточно тепло, а осадков в этот период практически не ожидается", — прогнозирует синоптик.

При этом к концу июля жара снова начнет спадает, предупреждает он.

Стоит заметить, что лето в Украине пока началось с дождей и штормов, — в частности, Киев накануне накрыла серьезная буря, деревья просто вырывало с корнями.