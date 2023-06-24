Рус

Усю Україну накривають дощі та похолодання: синоптик розповіла, коли повернеться літня погода

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Наприкінці червня атмосферні фронти принесуть українцям шторми, грози та похолодання Новина оновлена 24 червня 2023, 18:39
Наприкінці червня атмосферні фронти принесуть українцям шторми, грози та похолодання. Фото pixabay.com

У деяких областях вдень буде всього 17 градусів

Кінець червня 2023 року приготував українцям нові сюрпризи — два атмосферні фронти принесуть в усі області України опади та похолодання, але ненадовго.

Прогноз погоди на тиждень у коментарі для "Телеграфу" дала синоптик "Укргідрометцентру" Наталія Птуха.

Перший фронт накрив Україну вже в суботу, 24 червня, — у більшості областей почалися короткочасні дощі з грозами, а в західних областях ще й похолодало. Як видно з карт "Укргідрометцентру", 25 червня опади можуть випасти вже в усіх регіонах України, крім Криму.

Погода в Україні 24 червня 2023 року
Погода в Україні 24 червня
Погода в Україні 25 червня 2023 року
Погода в Україні 25 червня

26 червня дощі з грозами вже можуть пройти і в Криму, тоді як похолодання пошириться із західних на решту областей України. Зокрема, на Дніпропетровщині денна температура повітря може впасти одразу до 19 градусів Цельсія, а на Сумщині та Харківщині може бути всього 17 градусів тепла.

Погода в Україні 26 червня 2023 року
Погода в Україні 26 червня

27 червня один атмосферний фронт піде з України, погода протягом дня очікується хмарна, але без опадів, проте вже ввечері того ж дня прийде новий атмосферний фронт, який принесе нові дощі, град та шквали.

Погода в Україні 27 червня 2023 року
Погода в Україні 27 червня

28-29 червня, каже синоптик Птуха, температура повітря знову почне зростати, а опади вщухнуть.

Погода в Україні 28 червня 2023 року
Погода в Україні 28 червня
Погода в Україні 29 червня 2023 року
Погода в Україні 29 червня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні настане цього року рекордна спека.

Теги:
#Погода #Прогноз погоди #Наталія Птуха