Усю Україну накривають дощі та похолодання: синоптик розповіла, коли повернеться літня погода

У деяких областях вдень буде всього 17 градусів

Кінець червня 2023 року приготував українцям нові сюрпризи — два атмосферні фронти принесуть в усі області України опади та похолодання, але ненадовго.

Прогноз погоди на тиждень у коментарі для "Телеграфу" дала синоптик "Укргідрометцентру" Наталія Птуха.

Перший фронт накрив Україну вже в суботу, 24 червня, — у більшості областей почалися короткочасні дощі з грозами, а в західних областях ще й похолодало. Як видно з карт "Укргідрометцентру", 25 червня опади можуть випасти вже в усіх регіонах України, крім Криму.

Погода в Україні 24 червня

Погода в Україні 25 червня

26 червня дощі з грозами вже можуть пройти і в Криму, тоді як похолодання пошириться із західних на решту областей України. Зокрема, на Дніпропетровщині денна температура повітря може впасти одразу до 19 градусів Цельсія, а на Сумщині та Харківщині може бути всього 17 градусів тепла.

Погода в Україні 26 червня

27 червня один атмосферний фронт піде з України, погода протягом дня очікується хмарна, але без опадів, проте вже ввечері того ж дня прийде новий атмосферний фронт, який принесе нові дощі, град та шквали.

Погода в Україні 27 червня

28-29 червня, каже синоптик Птуха, температура повітря знову почне зростати, а опади вщухнуть.

Погода в Україні 28 червня

Погода в Україні 29 червня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні настане цього року рекордна спека.