Всю Украину накрывают дожди и похолодание: синоптик рассказала, когда вернется летняя погода
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В некоторых областях днем будет всего 17 градусов
Конец июня в 2023 году приготовил украинцам новые сюрпризы, — два атмосферных фронта принесут во все области Украины осадки и похолодание, но ненадолго.
Прогноз погоды на неделю в комментарии для "Телеграфа" дала синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха.
Первый фронт накрыл Украину уже в субботу, 24 июня, — в большинстве областей начались кратковременные дожди с грозами, а в западных областях к тому же ощутимо похолодало. Как видно по картам "Укргидрометцентра", 25 июня осадки могут выпасть уже во всех регионах Украины, кроме Крыма.
26 июня дожди с грозами уже могут пройти и в Крыму, в то время как похолодание распространится с западных на все остальные области Украины. В частности, в Днепропетровской области дневная температура воздуха может упасть сразу до 19 градусов Цельсия, а на Сумщине и Харьковщине может быть всего 17 градусов тепла.
27 июня один атмосферный фронт уйдет из Украины, погода в течение дня ожидается облачная, но без осадков, однако уже вечером в тот же день придет новый атмосферный фронт, который принесет новые дожди, град и шквалы.
28-29 июня, говорит синоптик Птуха, температура воздуха снова начнет расти, а осадки утихнут.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине наступит рекордная жара в этом году.