Всю Украину накрывают дожди и похолодание: синоптик рассказала, когда вернется летняя погода

В некоторых областях днем будет всего 17 градусов

Конец июня в 2023 году приготовил украинцам новые сюрпризы, — два атмосферных фронта принесут во все области Украины осадки и похолодание, но ненадолго.

Прогноз погоды на неделю в комментарии для "Телеграфа" дала синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха.

Первый фронт накрыл Украину уже в субботу, 24 июня, — в большинстве областей начались кратковременные дожди с грозами, а в западных областях к тому же ощутимо похолодало. Как видно по картам "Укргидрометцентра", 25 июня осадки могут выпасть уже во всех регионах Украины, кроме Крыма.

Погода в Украине 24 июня

Погода в Украине 25 июня

26 июня дожди с грозами уже могут пройти и в Крыму, в то время как похолодание распространится с западных на все остальные области Украины. В частности, в Днепропетровской области дневная температура воздуха может упасть сразу до 19 градусов Цельсия, а на Сумщине и Харьковщине может быть всего 17 градусов тепла.

Погода в Украине 26 июня

27 июня один атмосферный фронт уйдет из Украины, погода в течение дня ожидается облачная, но без осадков, однако уже вечером в тот же день придет новый атмосферный фронт, который принесет новые дожди, град и шквалы.

Погода в Украине 27 июня

28-29 июня, говорит синоптик Птуха, температура воздуха снова начнет расти, а осадки утихнут.

Погода в Украине 28 июня

Погода в Украине 29 июня

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине наступит рекордная жара в этом году.