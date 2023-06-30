Спека до 34 градусів, посухи та грози: синоптик розповів, чого очікувати українцям від погоди у липні

У деяких регіонах України можлива посуха, тоді як захід країни заллє дощами

Після хвилі похолодання у червні до більшості регіонів України повернеться спека. Місцями стовпчики термометрів сягатимуть 34 градусів тепла, не виключені періоди посухи та підвищеної пожежної небезпеки.

Про це свідчить прогноз погодних умов в Україні на липень 2023 року, який озвучив синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу".

Другий місяць календарного літа на території України, зазначає метеоролог, вважається найбільш теплим місяцем, якщо спиратися на значення середньорічної температури повітря (+20…+25 °С, у гірських районах Карпатах – від +14 до +19 °С). В окремі роки стовпчики термометрів піднімалися до +39…+41 °С. Особливо спекотним був липень 2010 року. Мінімальні значення температури зазвичай не опускаються нижче від +2…+12 °С, за винятком високогірної частини Карпат. Заморозки на рівнинній місцевості в історії метеоспостережень не фіксувалися, наголосив Кібальчич.

Щодо опадів, то дощі у липні, за словами синоптика, випадають зазвичай вкрай нерівномірно. Середня кількість опадів на місяць становить 32-120 мм, часто трапляються тривалі періоди посухи. Практично щороку відзначаються сильні зливи, внаслідок яких може менше ніж за добу випасти більше однієї місячної норми опадів. Зрідка бувають смерчі, а також стихійна сила шквали.

Погода в Україні: прогноз на липень 2023

Липень цього року розпочнеться з надходження теплих повітряних мас із районів країн Балканського півострова, Середземного моря та Туреччини, прогнозує Кібальчич. На тлі південно-західних вітрів, температурне тло на початку місяця очікується вище за норму на 1-4 °С. Вдень максимальні температури сягатимуть +26…+34 °С, вночі – від +11 до +19 °С. Кількість опадів очікується недостатньою у південних і східних регіонах країни, зазначив Кібальчич. Однак у західних областях України можливий їх надлишок, особливо у Карпатському регіоні.

Згідно з прогнозом, у середині місяця температурне тло збережеться вище за норму з максимальними значеннями в південних областях та Криму. Дощі випадатимуть нерівномірно, місцями у супроводі гроз, граду та шквалистого вітру, що може спричинити неприємні наслідки. Крім того, синоптик попереджає, що на тлі тривалого періоду високих температур існує ризик розвитку посухи у південних, центральних і місцями у східних областях, а також найвищий рівень пожежної небезпеки.

Коли спаде спека?

Як зазначає синоптик, після 20 липня може розпочатися період більш прохолодної та вологої погоди, оскільки свій розвиток отримають північно-західні вітри, під час чого на територію України почнуть надходити свіжіші повітряні маси скандинавського походження. Проте у південній половині країни та Криму ситуація із зволоженням залишиться вельми напруженою.

"Загалом, температура в липні 2023 року очікується в межах +20...+25 °С, що в межах норми, місцями на 1-2 °С вище за норму. Кількість опадів за місяць коливатиметься в межах 40-100 мм, у західних областях та в Карпатах місцями 120-180 мм, що в межах середніх багаторічних показників, місцями вище за них на 10-25%", — йдеться у прогнозі Кібальчича.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вчені попереджали українців про нетипове літо. Також метеорологи озвучили попередній прогноз погоди на серпень 2023 року в Україні.