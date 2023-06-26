Спека більше не страшна: дієві поради, як врятувати квартиру від сонця

Завдяки цим методам у вашому будинку не буде душно

Влітку хочеться не тільки спати в прохолоді, але, щоб цілий день температура в приміщенні була нижчою, ніж на вулиці. Якщо у вас немає можливості придбати кондиціонер або вентилятор, щоб охолоджувати повітря вдома, то є інші дієві способи.

На порталі MOYO розповіли кілька лайфхаків, як захистити приміщення від сонця влітку. Деякі навіть не вимагають серйозних витрат.

Сонцезахисна плівка чи фольга

Щоб сонячне проміння не проникало всередину квартири чи будинку, потрібно затемнити вікна. Для цього у продажу є спеціальна тонована плівка. Крізь неї ви бачитимете все, що відбувається на вулиці, але темніше. Майже як через сонцезахисні окуляри. Також плівку можна замінити фольгою — це вийде дешевше, але не буде виду з вікна, оскільки фольга не є прозорою.

Газети чи шпалери

Також вікна можна заклеїти щільними шпалерами чи газетами. Як відомо, скло під дією сонця сильно нагрівається, а папір стримуватиме цей процес. Однак у цього способу є і свої недоліки — папір швидко вигоряє і нагрівається, а після скотчу, на який ви його кріпитимете, залишаються сліди, що складно виводяться.

Щільні штори

Ще один спосіб захистити приміщення від гарячих сонячних променів це щільні штори. Але важливо пам’ятати, що темна тканина притягує та поглинає ультрафіолет, через що навіть при затемнених вікнах у кімнаті може бути задушливо. Тому штори мають бути зі світлої тканини. Воістину геніальним винаходом сьогодення можна назвати інноваційне полотно Black-out. Композиція складається з трьох шарів, вона практично повністю відбиває сонячне світло. Це гарний сонцезахист на вікна.

Однак і цей спосіб має мінус — штори накопичують пил і бруд, і чим більше шарів тканини, тим частіше їх доведеться прати.

Жалюзі

Бамбукові, ролети-блекаут, плісе, зовнішні або внутрішні, металеві чи пластикові – будь-який з цих варіантів жалюзі захистить ваш будинок від сонця. Вони створюють захисний екран, завдяки чому приміщення так сильно нагрівається.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як охолодити салон авто без кондиціонера. Цими лайфхаками користуються досвідчені автомобілісти.