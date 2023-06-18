Найбільше постраждають люди: кількість посух у світі стрімко зростає

Від спеки страждають не лише люди, а й тварини

Кількість посух у світі за останні 23 роки збільшилася на 30%, через що пов’язане з цим опустелювання вже торкнулося чверть земної кулі, що загрожує "всьому нашому існуванню".

Як повідомляє видання fakty.tvn24, польські експерти кажуть, що ця проблема зрештою торкнеться всього людства.

Проте проблема торкається не лише людей, а й тварин. Наприклад, Катажина Клімек із Щецинекської інспекції лісового господарства каже, що останніми роками через спеку та посуху скорочується кількість комах, які є кормом для дрібних тварин, що призводить до скорочення кількості доступної їжі по всьому харчовому ланцюжку.

З цієї причини в Польщі лелеки дедалі частіше викидають одного з пташенят із гнізда, оскільки інакше вони могли б втратити все потомство.

Засуха також призводить до вивітрювання ґрунту, а за підрахунками експертів відновлення 2-3 втрачених сантиметрів верхнього шару займе приблизно 1000 років. Для аграріїв ця проблема перетворюється на зниження врожайності та необхідності більше коштів вкладати у добрива.

Це не єдина проблема, яка загрожує людству через зміну клімату. Мало того, вчені переконані, що саме людина постраждає від цього найсильніше.

"Природа чудово обійдеться і без нас. Ми можемо забруднити її, але вона пристосується, вона зміниться. Виникне нова природа, яку ми ще не знаємо, а на нас впливатимуть наслідки того, що ми робимо", — розповів професор Інституту океанології Польської академії. наук Ян Марцін.

Як повідомлялося раніше, вчені нещодавно провели дослідження того, як могла б змінитися наша планета, якби люди зникли. Як виявилось, плюсів у цьому набагато більше, ніж мінусів.