Що трапиться із Землею, якщо люди раптово зникнуть: вчені здивували відповіддю

Наслідки для Землі після зникнення людей не можна назвати катастрофічними

Кожен із нас хоч раз замислювався над тим, що ж станеться із Землею, якщо все людство в одну мить раптово зникне. Особливо цікаво, що буде з населеними пунктами, будинками, городами, домашніми речами та домашніми тваринами.

Вчені провели дослідження та знайшли відповідь на це питання, повідомляє Science alert. Для нашої планети в такому випадку буде безліч плюсів.

По-перше, свою роботу зупинять заводи та автомобілі, а отже повітря стане чистішим уже через рік. Крім того, знизиться рівень шуму, який створюють підприємства та машини по всьому світу. Також через відсутність викидів в атмосферу небо виглядатиме ще голубішим, а вітер і дощ очистять землю від пилу та смогу.

Будинки та інші споруди заростуть бур’янами та іншими рослинами. Збільшиться кількість усяких жучків-павучків та інших комах, адже ніхто не боротиметься з ними. Також на вулицях міст, що вже пустують, оселяться щури, єноти, миші та інші гризуни, а слідом за ними прийдуть тварини побільше — ведмеді, олені і так далі.

Через відсутність електрики, яка тепер не виробляєтиметься через порожні електростанції, нічні тварини зможуть знову вести повноцінний спосіб життя. Асфальт та інше дорожнє покриття потріскається і на місці колишніх автострад виростуть квіти чи навіть дерева. Водночас збільшиться кількість пожеж і посиляться наслідки від них, адже ніхто не гаситиме вогонь.

Через кілька років греблі, дамби та інші будівлі людей зруйнуються під впливом старості та природних стихій. Що стосується домашніх тварин на кшталт котів, папуг та інших, то вони здичавіють і зникнуть у своєму первісному вигляді. А тварини на фермах стануть здобиччю для хижаків, бо самі не звикли добувати собі їжу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на планету чекають серйозні зміни. До 2100 року мешканцям Землі доведеться перемальовувати карти, оскільки частина регіонів опиняться у нових кліматичних зонах.