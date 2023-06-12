Зовсім поруч із Землею: вчені запропонували шукати позаземне життя у несподіваному місці

Вчені задумалися про пошуки життя на Місяці

Поки багато вчених зайняті пошуками життя на Марсі, може виявитися, що позаземне життя існує набагато ближче до нашої планети, ніж вважалося раніше.

Як говориться в матеріалі Futurism, вчені NASA вважають, що існує ймовірність того, що бактерії можуть вижити на Місяці навіть попри те, що місцеві умови там далеко не найкращі.

При цьому вони переконані, що якщо життя там і є, то воно було занесене із Землі.

У новому дослідженні вчені звернули увагу на холодні кратери південного полюса Місяця, куди не доходить сонячне світло. Хоч місцеві умови точно не можна назвати комфортними для розвитку життя, але вони підходять для того, щоб воно змогло там вижити.

У будь-якому випадку довести наявність або відсутність життя на супутнику нашої планети допоможуть майбутні місії, проте вчені вважають, що є два основні способи потрапити туди.

Перший полягає у падіннях астероїдів на Землю, які могли викинути у космос шматки земної породи. У цьому випадку головним питанням залишається те, чи змогли мікроорганізми пережити таке зіткнення та подорож на сотні тисяч кілометрів.

Другий варіант здається куди більш реалістичним і полягає в тому, що життя на Місяць могла принести людина. 1972 року американці вже висаджувалися на супутнику нашої планети і потенційно могли принести туди бактерії. А у 2019 році внаслідок невдалої космічної місії на поверхню Місяця взагалі було викинуто тисячі тихоходів.

Як повідомлялося раніше, останніми роками все частіше точаться розмови про колонізацію Місяця. У цьому процес може бути простіше, ніж вважалося раніше, оскільки її поверхні було виявлено величезні запаси води. Крім того, не виключено, що це допоможе добувати з неї кисень замість того, щоб доставляти його з Землі.