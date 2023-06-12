Совсем рядом с Землей: ученые предложили искать внеземную жизнь в неожиданном месте

Ученые задумались о поисках жизни на Луне

Пока многие ученые заняты поисками жизни на Марсе, может оказаться, что внеземная жизнь существует гораздо ближе к нашей планете, чем считалось ранее.

Как говорится в материале Futurism, ученые NASA считают, что существует вероятность того, что бактерии могут выжить на Луне даже несмотря на то, что местные условия там далеко не самые подходящие.

При этом они убеждены, что если жизнь там и есть, то она была занесена с Земли.

В новом исследовании ученые обратили внимание на холодные кратеры южного полюса Луны, куда не доходит солнечный свет. Хоть местные условия точно нельзя назвать комфортными для развития жизни, но они подходят для того, чтобы она смогла там выжить.

В любом случае доказать наличие или отсутствие жизни на спутнике нашей планеты помогут будущие миссии, однако ученые считают, что есть два основных способа туда попасть.

Первый из них заключается в падениях астероидов на Землю, которые могли выбросить в космос куски земной породы. В этом случае главным вопросом остается то, смогли ли микроорганизмы пережить такое столкновение и путешествие на сотни тысяч километров.

Второй же вариант кажется куда более реалистичным и заключается в том, что жизнь на Луну мог принести человек. В 1972 году американцы уже высаживались на спутнике нашей планеты и потенциально могли принести туда бактерии. А в 2019 году вследствие неудачной космической миссии на поверхность Луны и вовсе были выброшены тысячи тихоходок.

Как сообщалось ранее, в последние годы все чаще ведутся разговоры о колонизации Луны. При этом процесс может оказаться проще, чем считалось ранее, так как на ее поверхности были обнаружены огромные запасы воды. Кроме того, не исключено, что это же поможет добывать из нее кислород вместо того, чтобы доставлять его из Земли.