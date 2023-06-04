Электричество не закончится никогда: в США впервые передали энергию из космоса на Землю

Путь к получению безграничной космической энергии открыт

Ученые из США смогли добиться исторического прорыва и смогли передать на Землю энергию из космоса благодаря устройству SSPD (Space Solar Power Demonstrator), которое было выведено на орбиту в январе.

Как сообщает пресс-служба Калифорнийского технологического института, в котором и было создано устройство, в рамках проекта Space Solar Power Project (SSPP) впервые собранная в космосе солнечная энергия была передана на Землю.

В настоящее время известно, что 50-килограмовое устройство собирало энергию с помощью солнечных панелей, а передавало ее через микроволновое излучение. Информации о достигнутой мощности пока не обнародовано, однако в любом случае это достижение открывает путь к созданию более эффективных способов обеспечения планеты неиссякаемым источником электроэнергии.

Авторы проекта использовали легкие и гибкие микроволновые передатчики вместо жестких конструкций, а также отказались от движущихся элементов.

Устройство состоит из массива гибких легких микроволновых передатчиков мощности, управляемых специальными электронными чипами, которые были построены с использованием недорогих кремниевых технологий. С помощью этих передатчиков энергию можно направить только в одну точку на планете, где расположен приемник, и тем самым избежать рассеивания.

Ученые сейчас проводят анализ результатов, но уже могут говорить, что их спутник смог пережить подъем в космос и нахождение в его суровых условиях. На дальнейшие исследования может уйти до шести месяцев, после которых может быть представлено новое устройство.

Приемник энергии космоса

Как сообщалось ранее, другая группа ученых тем временем нашла ответ на вопрос о том, можно ли в космосе пожарить картошку.