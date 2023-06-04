Электричество не закончится никогда: в США впервые передали энергию из космоса на Землю
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Путь к получению безграничной космической энергии открыт
Ученые из США смогли добиться исторического прорыва и смогли передать на Землю энергию из космоса благодаря устройству SSPD (Space Solar Power Demonstrator), которое было выведено на орбиту в январе.
Как сообщает пресс-служба Калифорнийского технологического института, в котором и было создано устройство, в рамках проекта Space Solar Power Project (SSPP) впервые собранная в космосе солнечная энергия была передана на Землю.
В настоящее время известно, что 50-килограмовое устройство собирало энергию с помощью солнечных панелей, а передавало ее через микроволновое излучение. Информации о достигнутой мощности пока не обнародовано, однако в любом случае это достижение открывает путь к созданию более эффективных способов обеспечения планеты неиссякаемым источником электроэнергии.
Авторы проекта использовали легкие и гибкие микроволновые передатчики вместо жестких конструкций, а также отказались от движущихся элементов.
Устройство состоит из массива гибких легких микроволновых передатчиков мощности, управляемых специальными электронными чипами, которые были построены с использованием недорогих кремниевых технологий. С помощью этих передатчиков энергию можно направить только в одну точку на планете, где расположен приемник, и тем самым избежать рассеивания.
Ученые сейчас проводят анализ результатов, но уже могут говорить, что их спутник смог пережить подъем в космос и нахождение в его суровых условиях. На дальнейшие исследования может уйти до шести месяцев, после которых может быть представлено новое устройство.
Как сообщалось ранее, другая группа ученых тем временем нашла ответ на вопрос о том, можно ли в космосе пожарить картошку.