Миллион песен за 6 минут: NASA установило рекорд по скорости передачи данных из космоса на Землю

Успех достигнут благодаря технологии, использующей лазерные лучи вместо радиоволн и системе TBIRD

В Американском аэрокосмическом агентстве (NASA) не только составляют футуристические планы по спасению Земли от астероидов, но и делают постепенные "шажки" по освоению космоса в других сферах.

В частности, по ускорению передачи сигнала со спутников на "базу" в Хьюстоне, пишет Yahoo News.

Недавно спутник NASA установил рекорд по передаче данных из космоса на Землю с рекордной скоростью с помощью лазера — 200 гигабит в секунду.

При этом за шесть минут было передано 3,6 терабайта информации, что соответствует почти миллиону песен, отмечают в NASA. Этот рекорд основан на технологии, использующей лазерные лучи вместо радиоволн, и системе "TBIRD" (TeraByte InfraRed Delivery), которая была отправлена на орбиту спутником Pathfinder Technology Demonstrator 3 (PTD-3) в мае 2022 года.

Основываясь на достигнутой скорости, исследователи из агентства выражают уверенность, что вскоре изображения высокой четкости из космоса на Землю можно будет передавать почти в прямом эфире, что очень важно для удаленного управления роботами (к примеру, марсоходами Curiosity), которые находятся на других планетах.

Такая высокоскоростная лазерная связь, также известная как оптическая связь, станет ключевым инструментом для NASA, целью которого является долгосрочное присутствие на Луне и полеты на Марс. Кроме того, она будет дешевле в производстве и легче, чем радиосвязь — ключевое преимущество для космических путешествий.

Ученые напоминают, что почти год назад небольшой спутник, которому было поручено испытать эту лазерную технологию связи, сумел преодолеть барьер в 100 гигабит в секунду, что уже было "революционным". Год спустя рекорд был удвоен, и вот теперь установлен новый рекорд.

"Эта возможность изменит способ общения в космосе, — восторгается Бет Кир, руководитель миссии TBIRD. — Лазерная связь — это недостающее звено, которое позволит совершить научные открытия будущего. Вместо использования радиоволн, как в большинстве космических систем связи, эта технология встраивает информацию в колебания лазерных световых волн. Это имеет ряд преимуществ: увеличивается скорость передачи данных, что позволяет передавать больше данных за одну передачу, а значит, больше данных для изучения учеными на Земле".

Аппарат для использования технологии TBIRD

Технология TBIRD будет опробована в ходе миссии Артемида II, запланированной на следующий год, сказано в другом релизе NASA в отдельном релизе. Теоретически, с помощью этой системы космонавты этой миссии смогут передавать изображения высокой четкости обратно на Землю в почти реальном времени по пути на Луну.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в NASA слегка подкорректировали свою изначальную идею по колонизации Луны в рамках миссии Artemis ("Артемида"), и теперь вместо одной постоянной базы планируют построить сразу несколько.