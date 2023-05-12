Украинцы, покорявшие космос. Благодаря разработкам Валентина Глушко взлетели первый спутник и первый человек

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

Одессит Валентин Глушко прославился своими жидкостными двигателями для космических ракет. Это именно он создал многоразовый ракетно-космический комплекс "Энергия-Буран". К тому же он подвергся сталинским репрессиям и находился в неволе. Там разработал ряд двигателей для самолетов.

В 1940–1950-х годах Глушко создавал ракетные двигатели для советских баллистических ракет и космической программы. Самыми известными из них является РД-107 и созданный на его основе РД-108. Именно эти двигатели вывели на орбиту первый спутник и первого человека. РД-107 и РД-108 – это двигатели, в которых в качестве топлива используется керосин, а в качестве окислителя – жидкий кислород. Создавались они для баллистической ракеты Р-7. Но когда на ее основе были созданы космические носители "Восток", "Восход", а затем и "Союз" — машины, созданные Глушком, так и остались главным элементом их конструкции.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Луну летают траекторией, которую рассчитал украинец Юрий Кондратюк. Так называемая "трасса Кондратюка" или еще "трасса улитки" охватывает вертикальный старт и использование сопротивления атмосферы для приземления.