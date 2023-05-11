Дуговую сварку металлов изобрел украинец

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

Украинский изобретатель Николай Бенардос в 1881 году представил способ дуговой электросварки металлов угольным (не плавящимся) электродом. Он до сих пор остается одним из самых распространенных.

Впоследствии эту технологию назвали "Способом Бенардоса". Буквально через несколько лет способ электросварки распространился по всему миру. Он стал применяться не только при вспомогательных и ремонтных работах, но и как основной технологический процесс производства металлических изделий. Изобретение Бенардоса имело настолько большое значение, что в 1981 году ЮНЕСКО приняло решение отметить в мире 100-летие этого события.

Бенардос изобрел не только это — в поисках идей объездил всю Европу, среди его изобретений: керосиновый самовар, консервная банка, копальная машина, водные лыжи, специальные тормоза для железных дорог, кран для умывальника, машина для изготовления мороженого, чертежная доска с возможностью натяжения. бумаги, паровая кастрюля, прибор для наливания кислот, висячий цифровой замок, механическая стиральная машина, жаткая машина, модернизированные плуги и сеялки, пароходные колеса, металлические шпалы, пароход-вездеход, который имел поворотные лопасти, благодаря чему мог обходить речную мельницу. суши. А еще — электрическая пушка, самодвижущаяся сухопутная мина, пушка, способная метать канаты на терпящий крушение корабль, реберные шары.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Луну летают траекторией, которую рассчитал украинец Юрий Кондратюк. Так называемая "трасса Кондратюка" или еще "трасса улитки" охватывает вертикальный старт и использование сопротивления атмосферы для приземления.