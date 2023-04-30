Укр

"Полевую кухню" изобрёл украинец

Автор
Анастасия Галата Анастасия Галата
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Автор
Винничанин Антон Турчанович
Винничанин Антон Турчанович. Фото Открытые источники

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

Винничанин Антон Турчанович придумал "полевую кухню". Как офицер, он побывал не на одной войне и стал задумываться, как облегчить жизнь солдатам.

Свои планы он начинает воплощать в Жмеринке в виде чертежей на бумаге. В 1903 году он изобрел первую солдатскую кухню-пекарню-кипятильную. И уже спустя небольшой период получает патент.

Как работала кухня
Кухня имела очень простую конструкцию и малый вес, позволяла приготовить всего за 4 часа борщ, кашу и чай на роту.

Уже в 1904 году полевые кухни образца Турчанович отправляли по всему фронту (это была русско-японская война). Выгодность и экономичность изобретения была чрезвычайной: обед из трех блюд готовили три часа, ужин был готов в течение получаса. На месте готовили блюда. Вода закипала через 40-45 минут. Топлива для приготовления пищи нужно было немного, к тому же топливо могло быть все горящее: хворост, торф, уголь.

Турчанович стал человеком, который накормил не одну армию и сейчас его изобретением пользуется весь мир. Сам Турчанович умер от голода в тяжелом 1943 году, когда его родной поселок был под оккупацией немцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Луну летают траекторией, которую рассчитал украинец Юрий Кондратюк из Полтавы.

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#Винница #Армия #Интересные факты #Полевая кухня