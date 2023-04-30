"Польову кухню" винайшов українець

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

Вінничанин Антон Турчанович вигадав "польову кухню". Як офіцер він побував не на одній війні та почав задумуватись, як полегшити життя солдатам.

Свої задуми він починає втілювати у Жмеринці у вигляді креслень на папері. У 1903 році він винайшов першу солдатську кухню-пекарню-кип’ятильню. І уже через невеликий період отримує патент.

Кухня мала дуже просту конструкцію і малу вагу, дозволяла приготувати всього за 4 години борщ, кашу і чай на роту

Вже у 1904 році польові кухні зразка Турчановича відправляли по всьому фронту (це була російсько-японська війна). Вигідність та економічність винаходу була надзвичайною: обід з трьох страв готували три години, вечеря була готова протягом пів години. На місці готували страви. Вода закипала за 40-45 хвилин. Палива для приготування їжі потрібно було не багато, до того ж як паливо могло бути усе що горить: хмиз, торф, вугілля.

Турчанович став людиною, яка нагодувала не одну армію і зараз його винаходом користується весь світ. Сам Турчанович помер якраз від голоду у важкому 1943 році, коли його рідне селище було під окупацією німців.

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