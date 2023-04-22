Рус

Українець Юрій Будяк врятував життя Вінстону Черчиллю

Автор
Анастасія Галата Анастасія Галата
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Будяк переконав взяти в полон британського кореспондента, він виявився Черчиллем
Будяк переконав взяти в полон британського кореспондента, він виявився Черчиллем. Фото Колаж "Телеграфу"

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

Український письменник Юрій Будяк (справжнє ім'я Юрій Покос) в юності воював в англо-бурській війні у Південній Африці, де доля звела його з майбутнім британським прем’єром Вінстоном Черчиллем. Цю історію згадують як у західних біографіях Черчилля, її описує і Василь Минко у книжці спогадів "Червоний Парнас".

Спершу Будяк воював рядовим, а згодом став командиром невеличкого загону. Діяв той загін по-партизанському: уночі нападав на британців, тихо, поодинці знищував їх. Якось загін українця напав на бронепоїзд із британськими солдатами. Один з них кинувся до Будяка з блокнотом і олівцем.

"Кореспондент?" — ​запитав Юрій. Репортером виявився Черчилль. Він був єдиним, кого тоді завдяки наказу Будяка не розстріляли.

Юрій Будяк
Юрій Будяк

Згідно з однією версією розвитку подій, пізніше англійці атакували позиції бурів, на яких були Будяк і Черчилль. Тоді кореспонденту випала нагода віддячити за порятунок. Він попросив офіцерів за українця. Потім запропонував їхати з ним до Лондона. Батько Вінстона – нащадок герцогів Мальборо лорд Черчилль – дізнався про роль Юрія в порятунку сина і вирішив віддячити. Запропонував влаштувати в Оксфордський університет. Але погана підготовка й низький рівень володіння англійською не дали Юрієві змоги навчатися в університеті. Тому він, трохи помандрувавши, повернувся в Україну.

У Києві Будяк учителював, писав повісті, оповідання, поеми та вірші. У 1917–1921 років виступив співорганізатором Білоцерківської української гімназії ім. Бориса Грінченка. Був заступником голови місцевої "Просвіти". Деякий час працював у Генеральному секретаріаті внутрішніх справ при Українській Центральній Раді.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Місяць літають траєкторією, яку розрахував українець.

Теги:
#Історія #Велика Британія #Цікаві факти #Черчиль