Рецепт сирної паски, яку їв Грушевський

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

Цього року українці святкують вже другий Великдень підряд в умовах воєнного стану. Свято припадає на неділю, 16 квітня. Раніше ми вже розповідали про старовинний рецепт паски, яку кияни пекли у 18 столітті. Але зараз розповімо щось незвичайне — а саме, яку сирну паску було заведено готувати у родині відомого історика Михайла Грушевського.

Так, щороку на Великодньому столі Грушевських пахла ароматами ванілі сирна паска. Катерина Грушевська, донька вченого, ділилася чотирма рецептами цієї традиційної страви з двоюрідною сестрою Ольгою Микласевич. Лист із рецептом від 1925 р. зберігся до наших днів в будинку-музеї Грушевського у Києві, передає Історико-меморіальний музей Грушевського.

А ось і самі рецепти сирної паски від Катерини Грушевської:

1) 1 фунт (1 фунт – 453,6 г) сира, 1 фунт масла, 1 фунт сметани, 5 яєць, цукру до смаку і ванілі утерти і варити на кухні, але не дати закипіти. Потім злити до густого мішечка, зцідити і видусити і виложити до форми або просто так.

2) 3 фунти сиру, ½ фунту масла, 1 шклянку сметанки і 12 твердих жовтків утерти, цукру до смаку і цукатів та ванілі.

3) 1 фунт сиру і 1 фунт масла, цукру і ванілі утерти.

4) 1 фунт сиру, ½ фунту масла і сирі жовтки утерти з цукром.

Лист Катерини Грушевської з рецептами сирної паски, джерело: ІММГ

Катерина Грушевська у першому рецепті наголошує, що для приготування бажано використати спеціальну форму. Вона, до слова, досі зберігається у музеї-садибі Грушевського на Паньківській, 9. Це дерев’яна різьблена форма з хрестами:

Різьблена форма з дерева для приготування паски, джерело: фотоархів ІММГ

Раніше "Телеграф" розповідав, як святкуватимуть Великдень-2023 в умовах воєнного стану у різних містах України.