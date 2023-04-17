Один із найвідоміших японських чемпіонів сумо був українцем

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

Великий японський сумоїст XX століття Тайхо Кокі був українцем. І звали його Іван Маркіянович Боришко.

Іван народився на Сахаліні, проте його мати, японка, Кіє Ная, була змушена втікати з дітьми у Японію. Батька забрали радянські військові. З цього часу він отримав нове ім’я — Кокі Ная. А потім отримав псевдонім Тайхо ("великий фенікс"). Тайхо Кокі був єдиним сумоїстом, який виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази.

Тайхо Кокі з виграним Гран-прі

У віці 21 року Кокі отримав звання йокодзуна – найвищий титул борця сумо. І це стало справжньою сенсацією, бо ще ніхто у такому ранньому віці рік так високо не злітав. Ще один тріумф спортсмена – абсолютна перемога без поразок на 8 турнірах. Це досягнення ніхто не міг перевершити протягом кількох десятиліть.

У 1968-му Тайхо провів 46 боїв, 45 (поспіль) з яких беззаперечні перемоги, лише останньому суперникові посміхнулася удача. Двічі Тайхо Кокі отримував спеціальний приз за бойовий дух та один раз – за досконалу техніку. Він залишається єдиним в історії спортсменом, який перемагав в макууті (вищий, сильніший дивізіон професійного сумо) 12 разів, щороку за час свого перебування в лізі.

Після завершення кар’єри він став тренером. У 2002 році Тайхо Кокі відвідав Україну, а в 2011-му, під час візиту до Японії президента України був нагороджений українським орденом "За заслуги" III ступеня.

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